Dołącz do nas! Telewizja wPolsce 24 poszukuje dziennikarzy! Chcesz współtworzyć prawdziwą polską telewizję i podzielasz nasze wartości?
Twoją pasją są media, informacja i opowiadanie o Polsce i świecie?
Telewizja wPolsce24 poszukuje:
— dziennikarzy,
— reporterów,
— wydawców.
Gotów na nowe wyzwania?
Jeśli jesteś gotów na nowe wyzwania, już dziś wyślij swoje CV na adres: [email protected]
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/740629-dolacz-do-nas-telewizja-wpolsce24-poszukuje-dziennikarzy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.