Dołącz do nas! Telewizja wPolsce 24 poszukuje dziennikarzy! Chcesz współtworzyć prawdziwą polską telewizję i podzielasz nasze wartości?

Twoją pasją są media, informacja i opowiadanie o Polsce i świecie?

Telewizja wPolsce24 poszukuje:

— dziennikarzy,

— reporterów,

— wydawców.

Gotów na nowe wyzwania?

Jeśli jesteś gotów na nowe wyzwania, już dziś wyślij swoje CV na adres: [email protected]

