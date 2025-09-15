Krzysztof Stanowski na platformie X ponownie odniósł się do sprawy obrony przez pracownicę TVP Info w likwidacji Doroty Wysockiej-Schnepf jej teścia, Maksymiliana Sznepfa, który był jednym z dowódców w czasie Obławy Augustowskiej. Niestety, w tej sprawie TVP w likwidacji broni swojej pracownicy.
Im dłużej o tym myślę, tym bardziej mnie nosi. NAJWIĘKSZA MASAKRA NA POLAKACH PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ. WYBITE CAŁE RODZINY. Seryjne morderstwa, zagłada. Twarz TVP przekonuje, że nie należy przesadnie krytycznie oceniać sprawców tej zagłady. TVP udziela jej wsparcia. Horror
— napisał na platformie X zbulwersowany Krzysztof Stanowski.
Sporo ostatnio o rosyjskiej dezinformacji i propagandy. Czy istnieje bardziej dobitny przykład ruskiej propagandy niż głoszenie, że Armia Czerwona wyzwalała Polskę i robienie z sowieckich żołnierzy polskich patriotów? Halo TVP? Wasi pracownicy mogą szerzyć ruską propagandę?
— zapytał założyciela Kanału Zero.
CZYTAJ TAKŻE:
— Mazurek odpowiada na atak Wysockiej-Schnepf z… jacuzzi: Mnie reprezentuje mec. Stanowski. Jaka sprawa, taki adwokat
— Wysocka-Schnepf nie odpuszcza i publikuje pismo z kancelarii. Stanowski dosadnie odpowiada. Na koniec pokazuje listę ofiar Obławy!
— Zwrot ws. Wysockiej-Schnepf! Stanowski załączył pismo. Wybielanie teścia i żądanie 100 tys. zł na edukację syna za granicą
— Stanowski ujawnia, co napisała do niego Wysocka-Schnepf. Zaskakująca treść. „To głównie walka o dobre imię tego starszego Maksymiliana”
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/740600-stanowski-nie-wytrzymal-mocne-slowa-do-tvp-horror
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.