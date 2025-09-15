Dorota Wysocka-Schnepf wciąż stara się uderzać w dziennikarzy Krzysztofa Stanowskiego i Roberta Mazurka. Wielokrotnie skompromitowana pracownica TVP Info w likwidacji pochwaliła się na platformie X wpisem w mediach społecznościowych swojego prawnika, który potwierdził jej absurdalna zarzuty wobec dziennikarzy - chodzi o obronę dobrego imienia jej teścia, który był jednym z dowódców w Obławie Augustowskiej, w wyniku której komuniści zamordowali około 600 Polaków. Wspomniane jest też, że dziennikarze rzekomo zaatakowali jej syna, bo podali, że ma imię takie jak teść Wysockiej-Schnepf. Stanowski odpowiedział już pracownicy neo-TVP Info na jej wpis. Teraz zrobił to Robert Mazurek, nagrywając odpowiedź… w jacuzzi.
Piszą mi Państwo, że patostreamerzy znów rechoczą. Cóż, śmieje się ten, kto się śmieje ostatni. Dołączam podziękowania dla kanc. Jabłoński Koźmiński i Wspólnicy. I przypomnienie - dziennikarz podaje wiarygodne, sprawdzone informacje. Dziennikarz nie powiela bredni
— zaznaczyła na platformie X Dorota Wysocka-Schnepf, najwyraźniej nie kierując tych krytycznych słów do siebie, tylko do Krzysztofa Stanowskiego i Roberta Mazurka. Z pisma prawnika wynika m.in., że Wysokiej-Schnpef nie spodobała się krytyka jej teścia, który ramię w ramię z Rosjanami uczestniczył w Obławie Augustowskiej.
Mazurek z jacuzzi do Wysokiej-Schnepf: Wbijaj, miejsca jest dużo
Na wpis Wysockiej-Schnepf w specyficzny sposób odpowiedział Robert Mazurek. Z kieliszkiem w ręku, zwrócił się do pracownicy TVP Info w likwidacji, siedząc w… jacuzzi.
Droga Doroto, podobno znowu coś do nas napisałaś. Niestety nie mogę nagrać ci prawidłowej odpowiedzi, takiej na jaką zasługujesz, bo jak widzisz zatrzymały mnie za granicą pilne sprawy służbowe, więc ja zaraz do nich wracam, ale na razie mogę ci powiedzieć tylko tyle - słuchaj, nie wiem co te twoje kauzyperdy napisały, mnie reprezentuje w kraju mój adwokat, mecenas Krzysztof Stanowski
— powiedział na wspomnianym nagraniu Robert Mazurek.
No wiesz, jaka sprawa, taki adwokat. Ale zapraszam cię, słuchaj, bo ja tutaj siedzę za twoje właściwie, dzięki tobie. Więc jakby co to wbijaj, miejsca jest dużo. Serdeczności, pozdrawiam, baw się dobrze. Prawie tak dobrze jak ja. Do zobaczenia! To nie koniec tego serialu. Pa
— dodał dziennikarz.
