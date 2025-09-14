Dorota Wysocka-Schnepf nie daje o sobie zapomnieć. Opublikowała na platformie X wpis, w którym odnosi się do Krzysztofa Stanowskiego. Przy okazji dziennikarka TVP w likwidacji załączyła wpis kancelarii adwokackiej, która ma ją reprezentować w sporze z twórcą Kanału Zero. Stanowski w swoim stylu nie przejął się wiadomością i odpowiedział w nagraniu. „Też możemy wytaczać pozwy. Ja na przykład, mogę tak z głowy, jeden pozew teraz zaproponować. W imieniu swojego mocodawcy, to jest Roberta Mazurka, wzywam panią Dorotę Wysocką-Schnepf do natychmiastowego zaprzestania naruszania naszych praw, naszej reputacji i wzywamy do pier…nięcia się w głowę w ciągu maksymalnie najbliższych siedmiu dni” - mówił dosadnie. Ale już całkowicie poważnie Stanowski załączył do nagrania - dedykując pracownicy neo-TVP - listę zidentyfikowanych ofiar Obławy Augustowskiej!
Pracownica TVP Info w likwidacji Dorota Wysocka-Schnepf skarżyła się na platformie X na działalność red. Krzysztofa Stanowskiego. Zamierzała pozwać Stanowskiego, Roberta Mazurka oraz Kanał Zero sugerując, że powodem ma być rzekome zaszczucie jej syna. Tymczasem z uzasadnienia żądań Wysockiej-Schnepf, polegających na zapłacie przez Stanowskiego 100 tys. zł za roczną edukację jej syna za granicą, wynika, iż w istocie w pozwie chodzi o nią samą. Pracownicy neo-TVP Info wyraźnie nie spodobało się to, jak krytykuje ją Stanowski. Do pisma z żądaniami Wysockiej-Schnepf załączono też absurdalny rys historyczny jej teścia ze skandaliczną próbą usprawiedliwiania go za udział w Obławie Augustowskiej.
Wysocka-Schnepf publikuje pismo z kancelarii
Wysocka-Schnepf opublikowała post na platformie X. Dziennikarka TVP w likwidacji pokazała pismo z kancelarii adwokackiej, która ma ją reprezentować w potencjalnym sporze sądowym.
Piszą mi Państwo, że patostreamerzy znów rechoczą. Cóż, śmieje się ten, kto się śmieje ostatni. Dołączam podziękowania dla kanc. Jabłoński Koźmiński i Wspólnicy. I przypomnienie - dziennikarz podaje wiarygodne, sprawdzone informacje. Dziennikarz nie powiela bredni
— napisała.
Stanowski odpowiada Wysockiej-Schnepf
Na odpowiedź twórcy i właściciela Kanału Zero nie trzeba było długo czekać.
Mam nadzieję, że odbiorą temu zbrodniarzowi Virtuti Militari. Nawet jeśli to ta komunistyczna, mało ważna wersja odznaczenia, którą ma też marszałek Żukow i inne kacapy
— skomentował post Wysockiej-Schnepf.
Stanowski zapowiedział również, że niebawem ukaże się materiał zadedykowany Wysockiej-Schnepf.
Wkrótce premiera odcinka pod tytułem: „Schnepf atakuje, Stanowski odpowiada: pozew i 7 dni na spełnienie żądań”. Przechodzimy do kontrofensywy
— poinformował.
Jak zapowiedział, tak zrobił.
Musiałem usiąść w knajpie, nagrać na szybko i zamieścić, no bo piłką stojąca przed pustą bramką też zasługuje na kopnięcie. Czy przeproszę za „zbrodniarza Schnepfa”?
— napisał w opisie do nagrania, zamieszczonego na Kanale Zero.
Też możemy wytaczać pozwy. Ja na przykład, mogę tak z głowy, jeden pozew teraz zaproponować. W imieniu swojego mocodawcy, to jest Roberta Mazurka, wzywam panią Dorotę Wysocką-Schnepf do natychmiastowego zaprzestania naruszania naszych praw, naszej reputacji i wzywamy do pier…nięcia się w głowę w ciągu maksymalnie najbliższych siedmiu dni. Pier…nięcie się w głowę musi być udokumentowane i zamieszczone w publicznych kanałach pani Doroty Wysockiej-Schnepf. I w sumie tyle. Wiele nie oczekuję. Pani chce ode mnie kasę. Ja w swoim kontrpozwie oczekuję wyłącznie refleksji. Refleksji połączonej jakby z refleksją także fizyczną, żeby to bardziej skutecznie doszło
— mówił w materiale wyjątkowo dosadnie.
Po chwili Stanowski wypowiadał się „na serio”, poruszając poważny temat.
Pani chyba coś się naprawdę pomyliło w głowie, jeśli pani uważa, że ja w 2025 roku będę przepraszał za określenie zbrodniarz kogoś, kto uczestniczył jako planista, jak napisał pani prawnik, w Obławie Augustowskiej, w obławie, w której mordowano polskich patriotów. Otóż musiałaby mi pani akumulator do jajec przyczepić, a i tak chyba na nic by się to nie zdało. Po prostu za coś takiego nigdy nie przeproszę
— zapowiedział, nazywając przy okazji Wysocką-Schnepf „arcymistrzynią nadania zasięgu Obławie Augustowskiej”.
Tylko, że pani cały czas nie dostrzega tego, że pani się ośmiesza i pani stoi po złej stronie
— dodał.
Dla mnie jest szokiem, że pani teść ma jakiekolwiek odznaczenie, którym pani próbuje grać w przestrzeni publicznej i liczę na to, że prezydent Karol Nawrocki znajdzie sposób, żeby to oznaczenie odebrać i byłaby to piękna klamra pani publicznego ze..ańska na ten temat. Piękna klamra
— stwierdził założyciel Kanału Zero.
Jak przyznał, bardzo czeka na konfrontację i sprawę sądową
Mam nadzieję, że nie będzie pani żądała, żeby ta sprawa toczyła się za zamkniętymi drzwiami. Jeśli rozmawiamy o historii Polski, o tym kto był zbrodniarzem, a kto nie. Jeśli pani faktycznie zależy na tym, żeby oczyścić dobre… dobre imię swojego teścia, to zróbmy to bez żadnych zamkniętych drzwi. Niech ludzie sami też zobaczą jakie argumenty mają prawnicy, ale przede wszystkim jakie argumenty mają historycy
— mówił.
„Niech pani przeczyta te nazwiska”
Na koniec, w ramach puenty, Krzysztof Stanowski pokazał listę zidentyfikowanych 513 ofiar Obławy Augustowskiej!
Jak pani jeszcze raz przyjdzie do głowy robić z siebie jakąkolwiek ofiarę, z kogoś innego, z pani teścia jakąś ofiarę, to niech pani przeczyta te nazwiska. Może pani sobie przy - zdaje się - 22 postawić jakiś ptaszek, że przy tych ewentualnie maczał palce pani święto..bliwy teść
— skomentował.
