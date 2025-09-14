Dezinformacja ws. Gazy w Internecie. Ambasador Izraela wezwany do polskiego MSZ. NASK zgłosił reklamy z YouTube i „nadal je monitoruje”

Ostrzeliwana Strefa Gazy / autor: PAP/EPA

Jak podała „Rzeczpospolita” polski MSZ wezwał ambasadora Izraela Jakowa Finkelsteina ws. dezinformacji o Strefie Gazy w Internecie. Ponadto rządowy NASK zajął się reklamami sponsorowanymi przez Izrael, które masowo trafiały do użytkowników YouTube. Instytucja potwierdza, że treści zostały zgłoszone do Google, a eksperci wskazali na „zmanipulowaną bądź fałszywą zawartość reklam”. Jednocześnie ośrodek podkreśla, że „nadal będzie monitorował reakcje platformy na przesłane zgłoszenia”.

Rządowe działania wobec reklam z YouTube

Na polskim YouTube latem zaczęły pojawiać się spoty finansowane przez izraelski rząd, m.in. materiał z hasłem: „Ciężarówki stoją bezczynnie w Gazie, a obok nich rosną góry niewykorzystanych towarów. To jest celowy sabotaż ONZ”. Filmy, które w sumie obejrzano około 9 mln razy, były uznawane przez obserwatorów za element wojny informacyjnej. Początkowo Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Spraw Zagranicznych twierdziły, że nie mają narzędzi, by reagować na reklamy w serwisie YouTube. „Rzeczpospolita” przekazała, że po fali krytyki resort dyplomacji wezwał ambasadora Izraela Jakowa Finkelsteina, a kolejne rozmowy prowadzone były także przez dyrektora Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu w MSZ.

Interwencja NASK i monitorowanie treści

Rzeczpospolita” poinformowała, że na wniosek MSZ działania podjął również NASK, który zwrócił się do Google jako właściciela YouTube.

Ośrodek Analizy Dezinformacji NASK monitoruje wskazane reklamy i zgłasza je do koncernu Google za pośrednictwem kanału bezpośredniego kontaktu, powołując się na łamanie regulaminu serwisu, jak i z poziomu konta użytkownika platformy. Google nie udzielił OAD NASK dodatkowych wyjaśnień w tej sprawie, wskazując jedynie w odpowiedzi, że działa w oparciu o ścisłe zasady dotyczące reklam, które są publicznie dostępne i określają, jakie treści są dozwolone na platformach należących do koncernu

— informuje NASK.

W zgłoszeniu eksperci OAD NASK wskazywali na zmanipulowaną bądź fałszywą zawartość reklam Google i wideo na kanałach YouTube, co - powołując się na zasady społeczności platformy - powinno skutkować wycofaniem treści

— dodaje instytucja.

Zapowiedziała także, że nie odpuści i będzie się stale przyglądać sprawie.

Ośrodek Analizy Dezinformacji NASK nadal będzie monitorował reakcje platformy na przesłane zgłoszenia

— zapewnił NASK.

xyz/Rzeczpospolita

