Na portalu TVN24 pojawił się artykuł, w którym przedstawiono wypowiedzi z rozmowy na antenie Radia ZET Marcina Przydacza, szefa Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Karola Nawrockiego, dotyczące rosyjskiego ataku dronowego na Polskę. „Być może tam są i takie drony, które przyleciały nieco przypadkowo” - to zdanie portal TVN24 wybił do tytułu swojego tekstu. „Manipulacja! wpis na koncie redakcji TVN24 i jednocześnie nagłówek artykułu to manipulacja wypowiedzi Szefa Biura Polityki Międzynarodowej Ministra Marcina Przydacza z porannej rozmowy w Radiu ZET. Minister przywoływał wypowiedzi komentatorów, które pojawiały się w pierwszych godzinach po wydarzeniach z nocy z 9 na 10 września” - zaalarmowano na profilu Kancelarii Prezydenta na platformie X.
Co ciekawe, TVN24 już zmienił tytuł wspomnianego tekstu. „Niektóre drony wleciały przez przypadek? Przydacz o opiniach części ekspertów” - brzmi obecnie tytuł artykułu. A co mówił w Radiu Zet minister Przydacz?
Jeśli chodzi o ocenę tej sytuacji, wielu obserwatorów, polityków, także i ważnych ekspertów w pierwszych godzinach zakładało, że być może to są te drony, które zostały elektronicznie ogłuszone przez stronę ukraińską i dlatego przekroczyły polską granicę. Tak bywało wcześniej. Trzeba też sprawdzić, czy wszystkie z tych kilkunastu dronów, które dotarły, rzeczywiście były wysłane przez Rosję. Być może tam również są i takie, które przyleciały nieco przypadkowo
— powiedział na antenie Radia ZET Marcin Przydacz.
Ale to nie zmienia naszej oceny. To był element działania w ramach wojny hybrydowej, którą prowadzi Rosja wobec NATO
— dodał.
KPRP: TVN24 zmanipulował wypowiedź ministra Przydacza
Na tekst TVN24 zareagowała Kancelaria Prezydenta.
Manipulacja! wpis na koncie redakcji TVN24 i jednocześnie nagłówek artykułu to manipulacja wypowiedzi Szefa Biura Polityki Międzynarodowej Ministra Marcina Przydacza z porannej rozmowy w Radiu ZET. Minister przywoływał wypowiedzi komentatorów, które pojawiały się w pierwszych godzinach po wydarzeniach z nocy z 9 na 10 września. Stanowisko Prezydenta i Kancelarii Prezydenta RP jest jednoznaczne: za atak dronowy przeprowadzony w nocy z 9 na 10 września odpowiada Federacja Rosyjska. Takie też stanowisko przedstawił Minister Przydacz w porannej rozmowie „Gość Radia ZET”
— zaznaczyła Kancelaria Prezydenta.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/740350-kprp-zarzuca-tvn24-zmanipulowanie-slow-ministra-przydacza
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.