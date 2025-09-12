Dziennikarka Polsat News Agnieszka Gozdyra domagała się dziś rano, aby służby zbadały wypowiedzi posła Marka Jakubiaka. „Zgłaszam ten postulat bardzo otwarcie” - powiedziała na antenie stacji, dla której pracuje. „Ja chcę wiedzieć, czy służby badają ten wątek”- dodała. Parlamentarzysta koła Wolni Republikanie skomentował na portalu X: „Zgłaszam pytanie do Polsat News, czy Pani Agnieszka Gozdyra jest jeszcze obiektywną dziennikarką czy już działaczem politycznym?”.
Dziś rano na antenie Polsat News redaktor Agnieszka Gozdyra zasugerowała, że poseł Marek Jakubiak sieje dezinformację. Zdaniem dziennikarki, parlamentarzystą Wolnych Republikanów powinny zająć się służby.
Świetnie wie, co robi, świetnie wie, że sobie napędza publiczność, świetnie wie jakie komunikaty wypuszcza i ja naprawdę bym chciała - i zgłaszam ten postulat bardzo otwarcie - wiedzieć, czy służby sprawdzają, czy pan Marek Jakubiak wpuszcza takie rzeczy dlatego, że jest mało roztropny, czy dlatego, że jest jakiś inny powód. Ja chcę wiedzieć, czy służby badają ten wątek
— stwierdziła.
Redakcyjny kolega Gozdyry, Marcin Fijołek, zwrócił uwagę, że poseł Jakubiak jest członkiem Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
Jakubiak: Pani Redaktor mierzy swoją miarą
Cóż, jeśli pójdziemy tym tropem, każdy z nas mógłby domagać się sprawdzenia przez służby dowolnego parlamentarzysty. Politycy różnych opcji chętnie uciekają się do różnego rodzaju manipulacji czy półprawd, aby uderzyć w adwersarzy.
Poseł Jakubiak odpowiedział Gozdyrze. Ale również sam zadał pytanie.
Pani Redaktor Agnieszka Gozdyra mierzy wszystkich swoją miarą. A swoją drogą zgłaszam pytanie do Polsat News czy Pani Agnieszka Gozdyra jest jeszcze obiektywną dziennikarką czy już działaczem politycznym?
— napisał.
Proszę nie odwracać w ten niemądry sposób uwagi od dezinformacji, którą w ostatnim czasie kolejny raz umieszcza Pan w sieci (przy swoich wielkich zasięgach). Proszę się z tego wytłumaczyć. Z filmu o dronach „coś mi tu nie gra”, wcześniej z wpisu nt. ataku w Sosnowcu (31 lipca). Pisał Pan wówczas o „inżynierze z maczetą”, potem to skasował. Wpis wisiał wiele godzin. Życzę miłego dnia
— podkreśliła dziennikarka.
Jak się żyje bez wątpliwości? A ja mam obowiązek je mieć. Poranne Pani zachowanie z dziennikarstwem nie ma niczego wspólnego, jak i Pani przemyślenia z mądrością
— odpowiedział parlamentarzysta.
Z dezinformacją należy walczyć. Ale tak, aby nie doprowadziło to do sytuacji, gdy „dezinformacją” będzie wszystko, z czym się nie zgadzamy.
