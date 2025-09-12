W najbliższą niedzielę (14 września) o godz. 20:20 Telewizja wPolsce24 wyemituje kolejny odcinek programu „Nawrocki w Polsce”, który poprowadzi Daniel Nawrocki, syn Prezydenta RP. Gościem będzie Radosław Piesiewicz, który opowie m.in. o sytuacji w polskim sporcie i relacjach sportu z polityką.
Gościem programu „Nawrocki w Polsce” będzie Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
„Sport powinien być apolityczny”
Radosław Piesiewicz w rozmowie z Danielem Nawrockim podkreślił, że sport powinien być apolityczny.
Sport powinien łączyć, sport powinien zupełnie pełnić inną rolę i powinniśmy razem móc usiąść na trybunach, razem kibicować, razem trzymać kciuki za reprezentację Polski, czy to w koszykówce, czy w piłce ręcznej, siatkówce, czy na skokach narciarskich i nie rozmawiać w ogóle o polityce, tylko myśleć o tym, co możemy wspólnie zrobić dla dobra polskiego sportu
— zaznaczył prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Premiera już w tę niedzielę, 14 września, o godz. 20:20 na antenie Telewizji wPolsce24.
