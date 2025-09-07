Tygodnik „Newsweek” zdecydował się w skandaliczny i kłamliwy sposób zaatakować prezydenta Karola Nawrockiego, kreując go na okładce najnowszego wydania tygodnika jako osobę, która rzekomo szczuje na Ukraińców i „nakręca antyukraińską histrię”. A wszystko przez to, że głowa państwa m.in. chce, by jedynie pracujący Ukraińcy otrzymywali świadczenie 800 plus, czego w kampanii wyborczej domagał się również główny przedstawiciel obecnej władzy w wyborach prezydenckich - Rafał Trzaskowski.
Okładka „Newsweeeka” zapewne nawiązuje do faktu, że prezydenta Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, przygotowując swój projekt w tej sprawie. Głowa polskiego państwa argumentowała, że świadczenie 800 plus powinno przysługiwać tylko pracującym Ukraińcom, opowiedział się też za zrównaniem w kodeksie karnym symboli banderowskich z tymi dotyczącymi niemieckiego nazizmu. To najwyraźniej nie spodobało się „Newsweekowi”, a tygodnik ten wysnuł z tego wniosek taki, iż rzekomo głowa polskiego państwa szczuje na Ukraińców.
Najnowsza okładka „Newsweeka” ma zapewne w założeniu jej autorów silnie grać na emocjach ludzi. Oto widnieje na niej prezydent Karol Nawrocki, który jedną rękę ma w kieszeni, a drugą pokazuje dziecku z flagą Ukrainy gest, który jest powszechnie odbierany jako nacisk na odejście. Wszystko to ma wyglądać tak, jakby polski prezydent wypędzał Ukraińców.
Chcesz ich zaszczuć?
— to pytanie bijące z okładki.
Ciekawe, czy pracownicy „Newsweeka”, szczególnie pomysłodawcy wspomnianej bulwersującej okładki, zadają podobne pytanie - jeśli już chcą być konsekwentni w swojej narracji - kluczowym politykom KO, w tym Donaldowi Tuskowi i Rafałowi Trzaskowskiemu, którzy także jeszcze w kampanii wyborczej postulowali ograniczenie przyznawania świadczenia 800 plus niepracującym Ukraińcom?
Fala komentarzy
Bulwersująca okładka „Newsweka” wywołała burzę w sieci.
Ta okładka nie zaszkodzi prezydentowi, nie zaszkodzi pisowi, właściwie w polskiej debacie niewiele by zmieniła. Niestety jest bardzo niebezpieczna w kontekście wojny hybrydowej jaką u nas się odgrywa. Teraz przez tydzień dziesiątki tysięcy Ukraińców, zupełnie nie interesujących się meandrami polskiej polityki, codziennie będą oglądać obrazek polskim prezydentem wywalającym ukraińskie dzieci z Polski. To, że jest to fałsz to jedno, to niestety wpisuje się w ruski plan nakręcania niepokojów społecznych w Polsce
— napisał na platformie X Jakub Szymczuk, były fotograf prezydenta Andrzeja Dudy.
Pomijając treść, już samo zdjęcie jest zwykłą manipulacją. Prezydent Karol Nawrocki trenuje kilka razy w tygodniu. Na okładce „Newsweeka” dokleili mu brzuch i założyli obciachowe buty, chcąc zrobić z niego tzw. „Janusza”. Wstrętne
— stwierdziła Emilia Wierzbicki, dziennikarka Telewizji wPolsce24, rzeczniczka minionej kampanii prezydenckiej Karola Nawrockiego.
Niemcy jak zwykle, doskonale wpisują się w ruską propagandę
— stwierdził Marcin Henka, użytkownik X.
Ich nie interesuje interes Polski, ani Polaków
— ocenił Szymon Janus, użytkownik X.
Bardzo niebezpieczne i zaplanowane działanie, uderzanie w najsłabsze instynkty może zakończyć się tragedią
— napisał Leon2025, użytkownik X.
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/739873-klamliwa-okladka-newsweeka-atakujaca-prezydenta
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.