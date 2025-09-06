TVP w likwidacji do tej pory bardzo mocno stawiała na jedną ze swoich najbardziej stronniczych pracownic, Dorotę Wysocką-Schnepf, m.in. na siłę, wbrew sztabom kandydatów, przepychając ją do prowadzenia debaty przed wyborami prezydenckimi, gdzie po raz kolejny wykazała się brakiem obiektywizmu i poszanowania dla zasad dziennikarskich. Być może już nawet neo-TVP Info w końcu poznała się na swojej pracownicy, ponieważ po cichu z jesiennej ramówki stacji zniknął jej program „Rozmowy niesymetryczne”.
W ramówce TVP Info na najbliższe tygodnie nie ma programu publicystycznego „Rozmowy niesymetryczne” Doroty Wysockiej-Schnepf
— podał branżowy portal internetowy Press. Co więcej, z ustaleń dziennikarzy portalu wynika, iż obecnie nie jest planowana emisja programu. Należy jednak zaznaczyć, że Wyscoka-Schnepf pozostanie na antenie pozornie likwidowanej TVP, prowadząc inne programy.
Nie wiadomo, z czego wynika usunięcie programu „Rozmowy niesymetryczne” z ramówki. Ze słabej oglądalności, czy też zbyt dużego stężenia propagandy i skandalicznych treści w programie Wysockiej-Schnepf?
Warto przypomnieć, że w ramach wspomnianego programu Wysocka-Schnepf rozmawiała m.in. z prowokatorem Arkadiuszem Szczurkiem, który słynie w zasadzie jedynie z tego, że co miesiąc stara się utrudnić politykom PiS uczczenie pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej. Gościem programu pracownicy TVP Info był też piosenkarz Maciej Maleńczuk, który bardzo ostro atakował i obrażał wówczas aresztowanego księdza Michała Olszewskiego.
tkwl/press.pl
