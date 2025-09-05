„Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odeszła Katarzyna Stoparczyk – dziennikarka radiowa i telewizyjna, autorka książek, reżyserka spektakli teatralnych” - poinformowało w mediach społecznościowych Radio 357. Stacja TVN24 podała, że dziennikarka zginęła w wypadku samochodowym.
Jak przekazała stacja TVN24, wypadek miał miejsce przed godziną 15 na drodze S19 w Jeżowem na Podkarpaciu. W wyniku zderzenia dwóch pojazdów zginęły dwie osoby, kobieta i mężczyzna, a trzy osoby zostały ranne.
Katarzyna Stoparczyk była wieloletnią dziennikarką radiowej Trójki, autorką popularnych audycji, takich jak m.in. „Dzieci wiedzą lepiej” i „Myślidziecka 3/5/7”. Z Wojciechem Mannem współprowadziła program „Duże Dzieci” w TVP2.
W swoich programach w niezwykły sposób potrafiła rozmawiać z dziećmi, a dorosłym przypominała o ich dziecięcej wrażliwości. W Radiu 357 miała grono przyjaciół, współpracowników i znajomych. Rodzinie i Bliskim Kasi składamy najszczersze wyrazy współczucia
— podkreślono we wpisie Radia 357 na Facebooku.
