Smutna wiadomość! Nie żyje Katarzyna Stoparczyk. Znana dziennikarka radiowa zginęła w wypadku samochodowym

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odeszła Katarzyna Stoparczyk – dziennikarka radiowa i telewizyjna, autorka książek, reżyserka spektakli teatralnych” - poinformowało w mediach społecznościowych Radio 357. Stacja TVN24 podała, że dziennikarka zginęła w wypadku samochodowym.

Jak przekazała stacja TVN24, wypadek miał miejsce przed godziną 15 na drodze S19 w Jeżowem na Podkarpaciu. W wyniku zderzenia dwóch pojazdów zginęły dwie osoby, kobieta i mężczyzna, a trzy osoby zostały ranne.

Katarzyna Stoparczyk była wieloletnią dziennikarką radiowej Trójki, autorką popularnych audycji, takich jak m.in. „Dzieci wiedzą lepiej” i „Myślidziecka 3/5/7”. Z Wojciechem Mannem współprowadziła program „Duże Dzieci” w TVP2.

W swoich programach w niezwykły sposób potrafiła rozmawiać z dziećmi, a dorosłym przypominała o ich dziecięcej wrażliwości. W Radiu 357 miała grono przyjaciół, współpracowników i znajomych. Rodzinie i Bliskim Kasi składamy najszczersze wyrazy współczucia

— podkreślono we wpisie Radia 357 na Facebooku.

tkwl/TVN24/Radio 357/Facebook

