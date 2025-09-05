W najbliższą niedzielę (7 września) o godz. 20:20 Telewizja wPolsce24 wyemituje kolejny odcinek programu „Nawrocki w Polsce”, który poprowadzi Daniel Nawrocki, syn prezydenta RP Karola Nawrockiego. Gościem będzie były prezydent Andrzej Duda.
W rozmowie pojawia się m.in. wątek kampanii prezydenckich, w których brał czynny udział Andrzej Duda. Były prezydent podkreśla, jak wielkie znaczenie miało dla niego to, że był współpracownikiem śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Oczywiście wiele elementów składało się na to, że ludzie mnie wybrali, że potem realizowałem w taki, a nie inny sposób prezydencką misję. Myślę, że jednym z elementów ważnych czy wręcz fundamentalnych było to, że miałem ten zaszczyt i niezwykłą sposobność być przy prezydencie Lechu Kaczyńskim
— powiedział Andrzej Duda.
Z fragmentu programu upublicznionego na profilu Telewizji wPolsce24 na X wynika, iż podczas rozmowy pojawiły się także luźniejsze wątki.
Mamy kota, kot jest zasadniczo mojej żony, nie mój. Nasza córka sobie go kupiła jako drugiego kotka i kotki nie dogadały się ze sobą
— zdradził były prezydent.
tkwl/Telewizja wPolsce24/X
