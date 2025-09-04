Podczas spotkania prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych w Gabinecie Owalnym w Białym Domu doszło do ostrego starcia Donalda Trumpa z dziennikarzem Polskiego Radia Markiem Wałkuskim. Amerykańskiego przywódcę zirytowało pytanie o jego rzekomy brak działań wobec Rosji.
Pytanie Wałkuskiego padło w czasie konferencji w Gabinecie Owalnym. Dziennikarz Polskiego Radia zwracając się do Trumpa stwierdził, że ten „wielokrotnie wyrażał swoją frustrację i rozczarowanie Putinem”, ale od objęcia przez niego prezydentury nie było „żadnych działań”. To pytanie zirytowało Donalda Trumpa.
„Powinieneś zmienić pracę”
Wielokrotnie wyrażał pan swoją frustrację i rozczarowanie Putinem, ale odkąd objął pan urząd, nie ma żadnych działań
— stwierdził Wałkuski.
Skąd wiesz, że nie ma działań? Chwila, skąd jesteś?
— zapytał Trump.
Jestem z Polskiego Radia
— odpowiedział dziennikarz.
W tym momencie Trump zwrócił uwagę, że Amerykanie nałożyli „dodatkowe 25 proc. ceł na Indie za zakup rosyjskiej ropy”.
Jak możesz mówić, że nie ma działań? Nałożyliśmy dodatkowe 25 proc. ceł na Indie za zakup rosyjskiej ropy. To kosztowało Rosję setki miliardów dolarów. A ja jeszcze nie wykonałem fazy drugiej ani fazy trzeciej
— odpowiedział Trump.
Jeśli uważasz, że to brak działań, powinieneś zmienić pracę
— dodał.
Trudno się dziwić reakcji Trumpa, któremu nie tak dawno europejscy przywódcy wraz z Wołodymyrem Zełenskim dziękowali w Białym Domu za zaangażowanie na rzecz doprowadzenia do pokoju na Ukrainie. Czy gdyby było tak, jak stwierdził Wałkuski, europejscy liderzy wychwalaliby tak Trumpa?
„Jestem wdzięczny za jego radę”
Dziennikarz pytany przez portal he Hill o reakcję amerykańskiego przywódcy na jego pytanie, stwierdził, że „docenia radę prezydenta”.
Otrzymałem wartą opublikowania odpowiedź na moje pytanie od prezydenta Stanów Zjednoczonych, a to jest moja praca jako dziennikarza. Ale jestem wdzięczny za jego radę
— powiedział Wałkuski amerykańskiemu portalowi.
Pytanie o Putina
To nie pierwszy raz, gdy o Wałkuskim jest głośno z powodu zadanego przez niego pytania. W lutym, przy okazji wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu, zadał pytanie, które doprowadziło do mocnej sprzeczki między przywódcami USA i Ukrainy. Wałkuski spytał Trumpa o postrzeganie jego polityki jako zbyt przychylnej wobec Putina. o
Kiedy byłem dzieckiem, patrzyłem na Stany Zjednoczone nie tylko jako na najpotężniejszy kraj, najbogatszy kraj na świecie, kraj, który ma świetną muzykę, filmy i samochody o potężnych silnikach, ale także jako na kraj stojący po stronie dobra. Teraz rozmawiam z przyjaciółmi w Polsce, których niepokoi, że za bardzo sprzymierza się pan z Putinem. Jakie jest pańskie przesłanie do nich?
— zapytał Wałkuski amerykańskiego prezydenta.
Po tym pytanie w Gabinecie Owalnym wybuchła burzliwa dyskusja między Trumpem a Zełenskim, która zakończyła się przedwczesnym opuszczeniem Białego Domu przez ukraińskiego polityka.
