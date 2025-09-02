Telewizja wPolsce24 świętuje dziś swoje „urodziny”. Choć pierwotnie, jeszcze jako wPolsce.pl, powstała w 2017 r., to 21 czerwca 2024 r. KRRiT przyznała jej koncesję naziemną. 2 września 2024 r. nasza stacja rozpoczęła nadawanie w nowej formie. „Tworzymy zespół zgranych ludzi podobnych wartości. Zgranych, ale też bardzo ofiarnych - rozglądamy się wokół nas. Osobiście jestem bardzo dumny z tego, że na przestrzeni tego roku Telewizja wPolsce24 chyba najbardziej ze wszystkich mediów w Polsce zaangażowała się w obronę więźniów politycznych. Nie żałowaliśmy anteny i wysiłku, żeby bronić księdza Olszewskiego pań urzędniczek z Ministerstwa Sprawiedliwości, posła Dariusza Mateckiego, kiedy siedział w areszcie czy Pawła K., który niedawno wyszedł” - przypomniał Jacek Karnowski, redaktor naczelny Telewizji wPolsce24.
2 września 2024 r. Telewizja wPolsce24 rozpoczęła nadawanie naziemne. To nowe twarze, nowe programy i zupełnie nowy rozdział w historii stacji.
Kiedy my mówimy „Polska”, kiedy my mówimy „patriotyzm”, to nie wypowiadamy jakichś haseł napisanych przez PR-owców, tylko to jest naprawdę z serca
— powiedział redaktor naczelny Telewizji wPolsce24 Jacek Karnowski w porannym programie „Budzimy się”.
Osobiście jestem bardzo dumny z tego, że na przestrzeni tego roku Telewizja wPolsce24 chyba najbardziej ze wszystkich mediów w Polsce zaangażowała się w obronę więźniów politycznych. Nie żałowaliśmy anteny i wysiłku, żeby bronić księdza Olszewskiego pań urzędniczek z Ministerstwa Sprawiedliwości, posła Dariusza Mateckiego, kiedy siedział w areszcie czy Pawła K., który niedawno wyszedł”
— podkreślił Karnowski.
Kiedy powstawała Telewizja wPolsce to w naszej ojczyźnie wiało grozą, która pachniała Jaruzelskim i stanem wojennym
— przypomniał.
Nie zabrakło tortu i „Sto lat”
Nie wszyscy chętnie rozmawiają z naszymi reporterami, a niektóre nazwiska budzą prawdziwą grozę w Kancelarii Premiera czy stołecznym Ratuszu. Poniżej mogą Państwo sami to zobaczyć.
Wielki sukces pierwszego roku Telewizji wPolsce24! 🎥 Zobaczcie naszych reporterów w akcji - bez nich nie byłoby wPolsce24! 🔥 To dopiero rozgrzewka! Dziękujemy, że jesteście z nami! 📺
A skoro urodziny, to nie mogło zabraknąć tortu i tradycyjnego „Sto lat”.
