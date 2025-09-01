To nie nastolatka na widok swojej sympatii. To znany i ceniony dziennikarz Piotr Kraśko na widok 1 (słownie: jednej!) strony poświęconej Lechowi Wałęsie w „Foreign Affairs”. W magazynie sprzedawanym na całym świecie pojawił się program dwumiesięcznego tournee byłego prezydenta po Ameryce. „Żaden inny polski przywódca w życiu nie zgromadziłby tylu ludzi. Nikomu by nie zaproponowano, żadnemu innemu polskiemu politykowi, żeby w ogóle odbył taką trasę. Co dwa dni w innym wielkim amerykańskim mieście i ludzie na to przychodzą, płacąc za bilet” - emocjonował się Kraśko na antenie TVN24, wymachując periodykiem.
Widzowie programu „W kuluarach” na antenie TVN24 byli wczoraj świadkami wybuchu euforii redaktora Piotra Kraśki. Przez swoją „laurkę” dla Lecha Wałęsy ledwo dał dojść do głosu współprowadzącemu, Radomirowi Witowi, a drugiej współprowadzącej - Agacie Adamek, przerwał w połowie zdania.
To jest najważniejszy na świecie magazyn poświęcony sprawom międzynarodowym, „Foreign Affairs”. Sprzedawany na całym świecie, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, na wszystkich największych lotniskach na świecie jest sprzedawany
— oświadczył dziennikarz, wymachując egzemplarzem „Foreign Affairs”.
I teraz uwaga, siódma strona, to jest opowieść o Lechu Wałęsie, o tym, co będzie robił przez najbliższe dwa miesiące. Widzą tutaj państwo zdjęcie Lecha Wałęsy, niżej zdjęcie dokładnie z 31 sierpnia, kiedy robotnicy, stoczniowcy niosą Lecha Wałęsę na ramionach, po podpisaniu Porozumień Sierpniowych
— mówił dalej.
Euforia redaktora Kraśki
Kraśko dopiero się rozkręcał. Później niemal jednym tchem wymienił wszystkie miejsca, które odwiedzi pierwszy przywódca „Solidarności”.
I teraz jak to jest zapowiedziane: „Historyczne wydarzenie. Największe wyzwania naszych czasów oczami światowego bohatera, który zmienił bieg historii. Lech Wałęsa”. To jest plan spotkań Lecha Wałęsy, które będą się odbywać przez najbliższe dwa miesiące. Ja wiem, że to chwilę zajmie, ale wymienię te miejsca, bo to naprawdę robi wrażenie
— powiedział.
30 spotkań w dwa miesiące, co dwa dni. To jest moim zdaniem jedyny światowy przywódca, który jest w stanie zgromadzić ludzi w wielkich amerykańskich miastach i ludzie chcą tam przyjść
— dodał, po odczytaniu wszystkich miast.
Najlepiej przeczytać, jak zapowiadane są te spotkania
— mówił dalej dziennikarz.
Jeżeli słucha nas Karol Nawrocki, prezydent Karol Nawrocki, to proszę teraz trochę pogłośnić i trochę bardziej posłuchać, bo dzisiaj miał kilka refleksji
— wtrącił Radomir Wit.
Absolutnie warto. „Spotkaj człowieka, który obronił wolność i stał się jednym z największych światowych przywódców. To jego odwaga i wizja inspirowała miliony ludzi, żeby uwierzyli w to, że lepszy świat jest możliwy. Lech Wałęsa”. Żaden inny polski przywódca w życiu nie zgromadziłby tylu ludzi. Nikomu by nie zaproponowano, żadnemu innemu polskiemu politykowi, żeby w ogóle odbył taką trasę. Co dwa dni w innym wielkim amerykańskim mieście i ludzie na to przychodzą, płacąc za bilet. Czy Lech Wałęsa popełnia błędy? Oczywiście, że popełnia błędy, ale ta twarz, jak to kiedyś Jacek Fedorowicz powiedział, twarz mężczyzny z wąsem z drugiej połowy XX wieku dla milionów ludzi na świecie jest symbolem najpiękniejszej opowieści o wolności, zwycięstwie i demokracji
— kontynuował Piotr Kraśko.
Nie ma już Reagana, nie ma Thattcher, nie ma Jana Pawła II, nie ma Busha seniora, jest Lech Wałęsa i to jest jedyna globalnie rozpoznawalna twarz z drugiej połowy XX wieku z tej niezwykłej poruszającej, wspaniałej, naprawdę globalnej historii. Oczywiście, że to był Lech Wałęsa, oczywiście, że to były setki stoczniowców, tysiące robotników, a w końcu 10 milionów ludzi, którzy tworzyli „Solidarność”, z której Polska może być dumna, z tamtej wielkiej legendy, tamtego dnia. Widzieć ludzi we właściwej perspektywie, rozumieć, kim byli, rozumieć jakie było ich znaczenie w historii. Umówmy się, Amerykanie potrafią trochę lepiej niż my wykorzystywać swoich byłych prezydentów
— podkreślił. W trakcie tej wypowiedzi Kraśki Wit i Adamek próbowali coś powiedzieć, jednak z marnym skutkiem.
Ciekawe, jak będą myśleć o Polsce, Polakach i naszej historii Amerykanie, którzy wezmą udział w spotkaniu z Lechem Wałęsą, a były prezydent, w swoim stylu, zacznie opowiadać o kosmitach, Adamie i Ewie, „Bogu z komputera najnowszej generacji”, ponownym liczeniu głosów w wyborach prezydenckich przez uzbrojonych żołnierzy, który zastąpiliby mężów zaufania, czy wynalezieniu roweru przez naszych pradziadów.
