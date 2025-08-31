Prezydent Karol Nawrocki przemawiał dziś w Sali BHP Stoczni Gdańskiej, gdzie odbywały się uroczystości 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Stacja TVN24 twierdzi, że „decyzją organizatorów” jej kamer „nie wpuszczono” na te uroczystości. Dlaczego tak się stało i dlaczego zamiast wystąpienia głowy państwa TVN24 pokazało… dziennikarkę odczytującą oświadczenie?
NSZZ „Solidarność” - czyli organizator - zdecydował, że wyłączność na realizację przemówienia prezydenta będzie mieć Telewizja Republika. Z jej sygnału skorzystała Telewizja wPolsce24 oraz Polsat News.
Oświadczenie TVN24
TVN24 skorzystać z transmisji nie chciał. Zamiast przemówienia Karola Nawrockiego, na ekranie ukazała się dziennikarka odczytująca poniższe oświadczenie:
Decyzją organizatorów, czyli NSZZ „Solidarność”, na niedzielne uroczystości w Gdańsku nie wpuszczono naszych kamer, nie otrzymaliśmy akredytacji, a więc nie mamy możliwości transmisji obchodów 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. W zamyśle organizatorów moglibyśmy jedynie pokazać państwu to, co pokażą kamery związanej z PiS prawicowej stacji. Na to nie ma i nie będzie naszej zgody. Decyzja organizatorów nie ma żadnej podstawy. Łamie szereg przepisów prawa, w tym przede wszystkim narusza konstytucyjną zasadę wolności prasy, co jest sprzeczne z zasadami demokratycznego państwa prawa. Dlatego, choć planowaliśmy, nie będziemy w stanie pokazać na naszej antenie uroczystości z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego.
Przypomnijmy, że dwie największe konserwatywne stacje nie są wpuszczane na wiele konferencji premiera Donalda Tuska czy ministrów w jego rządzie. Obie stacje zatrudniają zresztą obecnie dziennikarzy wyrzuconych z pracy po siłowym przejęciu mediów publicznych przez obecną - podobno demokratyczną - władzę.
„Zawróćcie z drogi kłamstwa”
Na - delikatnie mówiąc - podwójne standardy TVN24 zwracają uwagę komentujący na portalu X.
Ciekawe czy TVN z takim samym zapałem stanie w obronie Telewizji Republika, którą Tusk i jego ekipa regularnie wykluczają z rządowych wydarzeń. Do tej pory im to nie przeszkadzało. Klasyczne podwójne standardy
— napisał poseł PiS Jacek Sasin.
Dyrektor programowy Telewizji Republika Michał Rachoń również zabrał w tej sprawie głos.
TVN24 rozpowszechnia kłamstwa. Sygnał z uroczystości 45-lecia Porozumień Sierpniowych dostarcza wszystkim chętnym nieodpłatnie Telewizja Republika. Tymczasem TVN twierdzi, że robi to jakaś nieznana z nazwy tajemnicza “telewizja związana z PiS”. Ta informacja jest nieprawdziwa bo nasza stacja nie jest związana z żadną partią polityczną, a w przeciwieństwie do TVN – nie została założona przez współpracowników komunistycznych służb. Przypominamy stacji TVN, że czasy Jerzego Urbana i jego protegowanego Mariusza Waltera skończyły się - właśnie dzięki rewolucji Solidarności. Bohaterowie tamtych czasòw, między innymi Joanna Duda Gwiazda, Andrzej Gwiazda, Krzysztof Wyszkowski czy Andrzej Kołodziej i wielu innych - z czego jesteśmy bardzo dumni - współtworzą z nami Telewizję Republika. Republika jest największą polską telewizją informacyjną, które istnieje dzięki wsparciu milionów Widzów finansujących naszą działalność. Dlatego upominamy TVN24, by z szacunkiem odnosił do ich poglądów i bezprecedensowego zaangażowania w budowę wolności słowa w Polsce. Zawróćcie z drogi kłamstwa – na to nigdy nie jest za późno. Włączcie prawdę
— napisał.
Adwokat Przemysław Bujniak upomniał się natomiast o obie konserwatywne stacje.
Proponuję protest. Połączony z tym, że redaktorzy Kolenda-Zaleska, Sobieniowski i Knapik głośno i wyraźnie skrytykują Donalda Tuska i minister Rucińską za wielomiesięczne niedopuszczanie R i wP24 do premiera, wskazując, iż Pan Premier złamał konstytucyjne wolności
— skomentował.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/739213-uroczystosci-w-gdansku-tvn-kreci-afere-jaka-jest-prawda
