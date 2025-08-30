W najbliższą niedzielę (31 sierpnia) o 20:20 Telewizja wPolsce24 wyemituje kolejny odcinek programu „Nawrocki w Polsce”, który poprowadzi Daniel Nawrocki, syn prezydenta RP Karola Nawrockiego. Gościem będzie prezes NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.
Gościem programu „Nawrocki w Polsce” będzie prezes NSZZ „Solidarność” Piotr Duda - ur. 15 czerwca 1962 r. Jest polskim związkowcem. Od 2010 roku przewodniczący NSZZ „Solidarność”. Z wykształcenia technik mechanik, pracował m.in. w Hucie Katowice i służył w wojskach powietrznodesantowych. Od lat 90. związany z działalnością związkową, stopniowo obejmował kolejne funkcje w strukturach „Solidarności”. Znany jest jako zdecydowany obrońca praw pracowniczych, negocjator i krytyk rozwiązań gospodarczych niekorzystnych dla zatrudnionych.
„Najważniejsza dla mnie jest rodzina”
Przede wszystkim najpierw najważniejsza dla mnie jest rodzina. Rodzina, rodzina i rodzina. To podstawa. Nie byłoby mnie w tym miejscu, gdyby nie rodzina, moi rodzice, moja żona, moje dzieci, to dla mnie najważniejsze. Dali mi ten komfort, że mogłem się skupić na pracy zawodowej, czyli na pracy związkowej. A druga to moja rodzina związkowa
— powiedział prezes Duda.
xyz/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/739114-nawrocki-w-polsce-gosciem-duda-z-solidarnosci
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.