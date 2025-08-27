Dyrektor TVP Sport Jakub Kwiatkowski poinformował, że stacja prawdopodobnie nie będzie pokazywać najbliższego sezonu Ligi Mistrzów. „Ze względów finansowych. Nie stać nas na nią” - powiedział w rozmowie z „Przeglądem Sportowym”. Okazuje się, że sprawa ma drugie dno. Pomoc zaoferował były szef stacji Marek Szkolnikowski. „Zarówno Sygutowi, jak i Kubie proponowałem pomoc w zakresie licencji do wydarzeń sportowych oraz długofalowej strategii programowej” - ujawnił na portalu X.
W „Przeglądzie Sportowym” ukazał się wywiad z dyrektorem TVP Sport Jakubem Kwiatkowski. Poruszony został temat licencji na pokazywanie Ligi Mistrzów w tym sezonie. Okazuje się, że stacja prawdopodobnie nie będzie pokazywać najbliższego sezonu elitarnych rozgrywek.
Na tę chwilę mogę powiedzieć, że wiele wskazuje na to, że niestety Ligi Mistrzów w TVP nie będzie
— powiedział Kwiatkowski.
Dyrektor stacji został dopytany o taką ewentualność.
Ze względów finansowych. Nie stać nas na nią
— dodał.
Propozycja pomocy byłego szefa TVP Sport
Do sprawy odniósł się były szef TVP Sport Marek Szkolnikowski. Ujawnił, że chciał pomóc stacji w zakresie licencji.
Zarówno Sygutowi, jak i Kubie proponowałem pomoc w zakresie licencji do wydarzeń sportowych oraz długofalowej strategii programowej. Za darmo, po cichu, bo TVP Sport jest moim ukochanym dzieckiem, któremu poświęciłem kawał życia i zdrowia. Cholernie przykro na to patrzeć
— napisał na X.
