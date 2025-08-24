Bartosz Filipowicz, pracujący w TVP w likwidacji, przygotował propagandowy materiał promujący budowanie wiatraków bardzo blisko domów, już 500 metrów od nich, co lansuje koalicja Donalda Tuska. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wiatrakową, za co jest atakowany przez koalicją rządzącą i wspierającą ją TVP w likwidacji.
Wiatraki na stałe wpisały się w krajobraz wielu polskich gmin
— tak swój materiał rozpoczął Bartosz Filipowicz, następnie przedstawiając widzom wypowiedź jednego z lokalnych włodarzy, który opowiadał, że dzięki wiatrakom samorządy pozyskują pieniądze które „służą wszystkim mieszkańcom”.
Tego wszystkiego mogło być więcej, ale na razie nie będzie. Po zawetowaniu przez prezydenta ustawy o odnawialnych źródłach energii, która miała też zamrozić ceny prądu. Karol Nawrotki mówi o szantażu przez wiązanie obu kwestii, rządzący o wylewaniu dziecka z kąpielą
— powiedział w swoim materiale pracownik TVP w likwidacji. Następnie w materiale zamieszczono wypowiedzi polityków PSL - Władysława Kosiniaka-Kamysza i Miłosza Motyki, krytykujących decyzję prezydenta Nawrockiego o zawetowaniu ustawy wiatrakowej.
Pokazano też uzasadnienie weta prezydenta, w którym wspominał m.in. o tym, że Polacy nie chcą mieć wiatraków obok swoich domów. Zdaniem pracownika TVP w likwidacji jest inaczej.
Tyle prezydent, a to głos Polaków
— tak pracownik neo-TVP zapowiedział wypowiedź… jednej osoby, która ma mieszkać blisko wiatraka i nie odczuwać z tego powodu problemów.
Jak mam być uczciwy zupełnie, to ja nie odczuwam osobiście hałasu, siedząc sobie nawet na tarasie
— powiedział wspomniany mieszkaniec. Tyle według pracownika neo-TVP wystarczy, by pokazać widzom pozornie likwidowanej Telewizji Publicznej, iż Polacy rzekomo popierają budowę wiatraków obok swoich domów. Mało tego, skoro proponowana przez rządzących zmiana nie weszła w życie, to i tak mowa o wypowiedzi jednej osoby, która ma wiatrak w odległości co najmniej 700 metrów od swojego domu, a nie 500 metrów, jak proponuje teraz władza.
Weto prezydenta oznacza też zablokowanie zamrożenia cen do końca roku na poziomie 500 zł. Nawrocki wyjął przepisy z rządowej ustawy i zaproponował jako swoją
— wypalił pracownik neo-TVP, okazując przy tym brak szacunku dla prezydenta. Nie dodał, że sytuacja jest zgoła odmienna - to rządzący przygotowali pułapkę na prezydenta Karola Nawrockiego, mieszając w jednym projekcie ustawy dwie różne kwestie - zamrożenie cen energii elektrycznej i kwestię umożliwienia budowy wiatraków już 500 metrów od domów.
Rząd przedstawi nowy projekt w najbliższych dniach. Bez zamrożenia cen od października energia byłaby droższa
— ostrzegł autor materiału, nie biorąc pod uwagę, że rządzący mogę po prostu poprzeć prezydencki projekt mrożący cenny energii.
Burza w sieci po materiale neo-TVP
Propagandowy materiał neo-TVP na temat wiatraków wywołał falę krytyki w sieci. Poniżej prezentujemy kilka cenzuralnych komentarzy - wiele innych miało ostrzejszą formę, dobitnie wyrażając, co wiele osób sądzi o zachowaniu TVP w likwidacji.
Wydają na to 3 mld zł. Na chorych na raka nie ma…
— zaznaczył Sławomir Jastrzębowski, dziennikarz Telewizji Republika.
Ale żałosna propaganda neotvp w likwidacji. Zamieszkajcie 500 metrów od takiego wiatraka cwaniaki to zobaczymy jak długo wytrzymacie
— napisał Adam Lutostański, użytkownik X.
I to jest ta „obiektywna” telewizja
— podsumował TVP w liwkdiacji Roberto, użytkownik X.
Czystowodzianie dla czystowodzian
— napisała danutamada, uzytkowniczka X.
