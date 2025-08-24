WIDEO

"Nawrocki w Polsce!". Gościem dzisiejszego odcinka będzie prof. Piotr Czauderna - wybitny chirurg. "Na planie każdy się wzruszył"

W najnowszym odcinku programu „Nawrocki w Polsce” spotkanie z chirurgiem światowej sławy, który uratował niejedno ludzkie życie! „To była wartościowa, głęboka, refleksyjna rozmowa. Na planie każdy się wzruszył” - ujawnia Daniel Nawrocki na antenie Telewizji wPolsce24.

Pokory uczą sytuacje graniczne”

Gościem programu „Nawrocki w Polsce” będzie prof. Piotr Czauderna – wybitny chirurg dziecięcy i doradca Prezydenta RP.

Ja myślę, że pokory zawsze uczą sytuacje graniczne. Pandemia była z całą pewnością sytuacją graniczną, bo to było coś, co się nikomu nie mieściło w głowie

— mówi ekspert.

Na planie każdy się wzruszył”

To była wartościowa, głęboka, refleksyjna rozmowa. Na planie każdy się wzruszył

— ujawnia Daniel Nawrocki.

Odcinek nagrywaliśmy 11 sierpnia, kiedy pan profesor miał urodziny. Więc panie profesorze — wszystkiego najlepszego!

— dodaje prowadzący program.

Przed telewizory na antenę Telewizji wPolsce24, by obejrzeć kolejny odcinek programu Daniela Nawrockiego, zapraszamy już dziś o godz. 20:20.

