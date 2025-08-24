W najnowszym odcinku programu „Nawrocki w Polsce” spotkanie z chirurgiem światowej sławy, który uratował niejedno ludzkie życie! „To była wartościowa, głęboka, refleksyjna rozmowa. Na planie każdy się wzruszył” - ujawnia Daniel Nawrocki na antenie Telewizji wPolsce24.
„Pokory uczą sytuacje graniczne”
Gościem programu „Nawrocki w Polsce” będzie prof. Piotr Czauderna – wybitny chirurg dziecięcy i doradca Prezydenta RP.
Ja myślę, że pokory zawsze uczą sytuacje graniczne. Pandemia była z całą pewnością sytuacją graniczną, bo to było coś, co się nikomu nie mieściło w głowie
— mówi ekspert.
„Na planie każdy się wzruszył”
To była wartościowa, głęboka, refleksyjna rozmowa. Na planie każdy się wzruszył
— ujawnia Daniel Nawrocki.
Odcinek nagrywaliśmy 11 sierpnia, kiedy pan profesor miał urodziny. Więc panie profesorze — wszystkiego najlepszego!
— dodaje prowadzący program.
Przed telewizory na antenę Telewizji wPolsce24, by obejrzeć kolejny odcinek programu Daniela Nawrockiego, zapraszamy już dziś o godz. 20:20.
