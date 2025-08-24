Fotograf byłego prezydenta Andrzeja Dudy Jakub Szymczuk, był gościem programu „Ostra Szpila” na antenie Telewizji wPolsce24. Opowiedział o kulisach pracy z głową państwa. „Wszystko zaczęło się od pracy w prasie, gdzie fotografowałem ludzi do wywiadu - tak zwaną główkę. Wtedy fotografowałem posła Andrzeja Dudę. Te zdjęcia się spodobały. Później dostałem zlecenie komercyjne, żeby zrobić sesję wizerunkową posła Andrzeja Dudy. Zdjęcie, które po 10 latach prezydent Andrzej Duda zmienił na to obecne pochodzi właśnie z tej sesji - do kampanii wyborczej. Prezydent bardzo polubił to zdjęcie i miał je przez całą prezydenturę” - powiedział.
Relacja prezydent-fotograf
Szymczuk odniósł się do relacji, jaka się tworzy między prezydentem a osobistym fotografem.
Wydaje mi się, że jeżeli ktoś rozumie…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/738554-tylko-u-nas-fotograf-prezydenta-dudy-o-kulisach-pracy