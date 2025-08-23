Nielegalnie przejęta przez Koalicję 13 grudnia Telewizja Publiczna, obecnie TVP w likwidacji, szoruje z oglądalnością po dnie. Tym razem w satyrycznym programie „Kwiatki Polskie” pracownicy tej stacji kpili z prezydenta Karola Nawrockiego, atakowali też Kanał Zero za to, że… w czasie programu na żywo zadzwonił tam prezydent.
Podczas rozmowy red. Roberta Mazurka z szefem Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernakera nagle w czasie, gdy do programu mogą dodzwonić się widzowie, dodzwonił się prezydenta Karol Nawrocki, po czym przeprowadził krótką rozmowę z prowadzącym, utrzymaną w żartobliwym tonie. Najwyraźniej pracownicy neo-TVP INFO pozazdrościli tej sytuacji Kanału Zero, ponieważ w programie „Kwiatki polskie” podjęli próbę przedstawienia tej sytuacji jako nieodpowiedniej.
Bardzo poruszające i czekamy panie prezydencie Karolu Nawrocki, kiedy pan zadzwoni do nas, do „Kwiatków Polskich”, my nie mamy co prawda telefonów, ale to nie powinno panu przeszkadzać, bo pan wyciska 4 miliony ton na klatę
— wypaliła Katarzyna Kasia, kpiąc z prezydenta. Cóż, po co prezydent miałby dzwonić do nielegalnie przejętej i formalnie likwidowanej stacji, która na dodatek ma fatalne wyniki oglądalności?
Nie wiem, czy zauważyłeś tutaj kwiat dowcipu pana redaktora Mazurka, który powiedział, że to taka ustawka. To śmieszne, prawda?
— próbowała być zabawna Katarzyna Kasia.
Podobało mi się, że często w tamtym medium mówi się o obiektywizmie, zachowywania dystansu wobec władzy. Myślę, że tutaj rzeczywiście bardzo ten dystans fajnie wypadł
— rzucił współprowadzący program Grzegorz Markowski. To zabawna i zarazem kuriozalna uwaga, biorąc pod uwagę, że w programie „Kwiatki polskie” wyśmiewane są przede wszystkim osoby szeroko związane z obozem PiS.
To ważne właśnie, żeby nie stać po żadnej ze stron politycznego sporu, tylko żeby zachować jakąś taką odległość od tego, znaleźć się w jakimś takim mniej więcej środku i patrzeć na to po równo
— wypaliła Katarzyna Kasia, będąca jak wiadomo „wzorem” obiektywizmu.
Riposta Stanowskiego
Występ pracowników TVP Info w likwidacji podsumował założyciel Kanału Zero Krzysztof Stanowski.
Jakieś 10 milionów dziennie kosztuje nas utrzymanie telewizji, którą nie rozumie swojej publicznej misji
— zaznaczył Krzysztof Stanowski, tym samym przypominając, że m.in. na produkcję żenującego programu „Kwiatki Polskie” muszą się zrzucać wszyscy Polacy.
