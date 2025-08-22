Joanna Kurska złożyła zawiadomienie do prokuratury o podejrzenie popełnienia przestępstwa przez obecne władze TVP w likwidacji oraz byłą szefową redakcji „Pytania na śniadanie”. „Za zniszczenie Telewizji Polskiej każdy z tych nieudaczników musi zostać rozliczony. To jest pierwsze zawiadomienie do prokuratury, będą następne”- napisała na Facebooku.
Żona byłego prezesa TVP Jacka Kurskiego wskazuje w zawiadomieniu, że Kinga Dobrzyńska, Tomasz Sygut, Daniel Gorgosz oraz Piotr Maślak dopuścili się przestępstwa polegającego na „wyrządzeniu znacznej szkody majątkowej w mieniu Telewizji Polskiej S.A. poprzez nadużycie udzielonych im uprawnień lub niedopełnienie ciążących obowiązków, czym działali na szkodę spółki, tj. o czyn z art. 296 § 1 1 3 Kodeksu karnego”.
Odwołanie konferencji ramówkowej w Telewizji Polskiej zszokowało opinię publiczną. Nieudacznicy nie mieli czego pokazać więc… odwołali pokaz. Trudno się jednak dziwić, że nie mieli czego pokazać jeśli np. przygotowanie 2 nowych projektów na jesień powierzono tej samej nieszczęsnej kobiecie, która wsławiła się do tej pory jedynie tym, że w ciągu kilku tygodni zabiła Pytanie na Śniadanie. W nagrodę - teraz za gigantyczne wynagrodzenie przygotowywała hity jesieni, a nie wyprodukowała nawet odcinka pilotażowego. Za zniszczenie Telewizji Polskiej każdy z tych nieudaczników musi zostać rozliczony. To jest pierwsze zawiadomienie do prokuratury, będą następne. I nie pomoże zaklinanie rzeczywistości w postaci rozpaczliwych komunikatów TVP
— zakomunikowała we wpisie na swoim facebookowym profilu Joanna Kurska.
Małżonka byłego prezesa TVP zwraca uwagę, że w okresie, gdy programem „Pytanie na śniadanie” kierowała Kinga Dobrzyńska, format stracił ponad 100 tys. widzów, a przy tym także pozycję lidera oglądalności.
Spadek oglądalności skutkował realnymi stratami finansowymi, w szczególności odpływem reklamodawców
— wskazuje Kurska.
Po zakończeniu pełnienia funkcji szefa programu „Pytanie na śniadanie” Kinga Dobrzyńska przebywała na zwolnieniu lekarskim, a następnie decyzją Tomasza Syguta, przy akceptacji Daniela Gorgosza oraz Piotra Maślaka powierzono jej realizację dwóch nowych programów do jesiennej ramówki 2025 r. Od marca 2025 г. nie zrealizowała nawet odcinków pilotażowych, natomiast Dobrzyńska pobiera niewyobrażalne dla normalnego Polaka wynagrodzenie
— czytamy.
Pełna treść zawiadomienia
Poniżej publikujemy pełną treść zawiadomienia.
Ja, Joanna Kurska, zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez:
-Kinga Dobrzyńska
-Tomasz Sygut - Dyrektor Generalny Telewizji Polskiej S.A.
-Daniel Gorgosz-Likwidator Telewizji Polskiej S.A.
-Piotr Maślak-p.o. Dyrektora Agencji Kreacji Publicystyki, Dokumentu i Audycji Społecznych TVP
polegającego na wyrządzeniu znacznej szkody majątkowej w mieniu Telewizji Polskiej S.A. poprzez nadużycie udzielonych im uprawnień lub niedopełnienie ciążących obowiązków, czym działali na szkodę spółki, tj. o czyn z art. 296 § 1 1 3 Kodeksu karnego.
Uzasadnienie:
Kinga Dobrzyńska pełniła funkcję szefa programu Pytanie na śniadanie” od grudnia 2023 r. do listopada 2024 r. W tym okresie program stracił ponad 100 tys. widzów oraz pozycję lidera oglądalności na rzecz programu „Dzień Dobry TVN”. Spadek oglądalności skutkował realnymi stratami finansowymi, w szczególności odpływem reklamodawców.
Na potwierdzenie dołączam:
-raport oglądalności programu Pytanie na śniadanie” z okresu, w którym pełniłam funkcję szefa programu.
-raport oglądalności z roku 2024, obejmujący okres kierownictwa Kingi Dobrzyńskiej.
Po zakończeniu pełnienia funkcji szefa programu „Pytanie na śniadanie” Kinga Dobrzyńska przebywała na zwolnieniu lekarskim, a następnie decyzją Tomasza Syguta, przy akceptacji Daniela Gorgosza oraz Piotra Maślaka powierzono jej realizację dwóch nowych programów do jesiennej ramówki 2025 r. Od marca 2025 г. nie zrealizowała nawet odcinków pilotażowych, natomiast Dobrzyńska pobiera niewyobrażalne dla normalnego Polaka wynagrodzenie.
Wskazane osoby, pełniąc funkcje zarządcze w Telewizji Polskiej S.A., były zobowiązane do gospodarowania środkami spółki w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru ich działalności. Zaniechanie weryfikacji zasadności powierzenia nowych projektów oraz tolerowanie ich braku realizacji przy jednoczesnym wypłacaniu wysokiego wynagrodzenia doprowadziło do powstania szkody majątkowej, która według wstępnych ustaleń może mieć charakter znacznej” w rozumieniu art. 115 57 Kodeksu karnego, a w dalszej perspektywie może nosić znamiona szkody wielkich rozmiarów”. Biuro prasowe TVP S.A. odmawia udzielania odpowiedzi na pytania dziennikarzy dotyczące wskazanych okoliczności. Uniemożliwia to opinii publicznej ocenę prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi i potwierdza konieczność przeprowadzenia przez prokuraturę czynności procesowych.
aja/FB
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/738393-czarne-chmury-nad-neo-tvp-kurska-zawiadamia-prokurature
