Na koncie programu TVN24 „Szkło kontaktowe” na platformie X zamieszczono zdjęcie… mankietu koszuli prezydenta Karola Nawrockiego. Osoba prowadząca konto w mediach społecznościowych dopatrzyła się bowiem kolejnego wielkiego „skandalu” z udziałem głowy państwa. Tym razem chodziło o… inicjały Nawrockiego na koszuli. „Też macie inicjały na swoich koszulach?”- napisano w opisie zdjęcia. Komentatorzy zwracają uwagę, że… to coś zupełnie normalnego, kiedy ubranie jest szyte na miarę.
W czasie kampanii wyborczej nie było dnia, aby lewicowo-liberalne media oraz koalicja rządząca nie zapałały świętym oburzeniem nad kolejną „zbrodnią” Karola Nawrockiego, wówczas kandydata obywatelskiego popieranego przez PiS, dziś - prezydenta RP. Niektóre były dość kuriozalne. Okazuje się jednak, że nawet w sytuacji, gdy doszukiwanie się choćby najdrobniejszych szczegółów, aby uderzyć w Karola Nawrockiego, okazało się przeciwskuteczne, „salon” nadal idzie tą drogą.
Monogram na koszuli
Konto programu TVN24 „Szkło kontaktowe” na platformie X dopatrzyło się na zdjęciu udostępnionym przez prezydenta… inicjałów na mankiecie koszuli.
Też macie inicjały na swoich koszulach?
— napisano w opisie zdjęcia.
Okazuje się, że telewizja dla elit lub młody, wykształcony z wielkiego ośrodka, odpowiedzialny za profile „Szkła kontaktowego” w mediach społecznościowych, najwyraźniej nie wiedzą o istnieniu czegoś takiego jak „monogram”. Komentatorzy udzielili cennej lekcji.
Taka telewizja dla elit z wielkich miast, a nie wiedzą, że w koszulach szytych na miarę to praktycznie standard?
— napisał poseł PiS Radosław Fogiel.
Tak tępe dzidy. Koszula na miarę. Prezydenta 6 kraju w UE i duzej gospodarki stac na koszule od Buczyńskiego czy innej dobrej, polskiej firmy.
— napisał mec. Dariusz Lasocki, były członek PKW.
Tak. To normalne jeśli koszule są szyte na miarę
— zwrócił uwagę Marcin Możdżonek.
Tak. Jak ktoś szyje koszulę na miarę, to z reguły tak dokładnie się robi i oferuje to praktycznie zawsze krawiec
— skomentował mec. Bartosz Lewandowski.
Zabawne, że takie Ą Ę chłopaki światowe z TVNu, a nigdy koszuli szytej na miarę nie widzieli
— ironizował Adam Czarnecki, inicjator akcji „Stoimy dla CPK”.
Szyliście sobie kiedyś państwo koszulę na miarę?
— pytał Jakub Wiech, redaktor naczelny serwisu Energetyka24.
Tak, a o co chodzi?
— zapytał dziennikarz Karol Darmoros.
Okazuje się jednak, że wpis zaszokował nie tylko prawą stronę sceny politycznej.
A niby to telewizja dla elit…
— skomentowała Anna Maria Żukowska, przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy.
A może prezydent (który, co chętnie podkreślają politycy i zwolennicy koalicji 13 grudnia, pełni „głównie funkcję reprezentacyjną”) powinien nosić koszule z budżetowych sieciówek lub w ogóle z lumpeksu? Tyle że wtedy również by oberwał.
