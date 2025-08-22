WIDEO

To będzie prawdziwy hit! Prezydent Duda gościem programu Daniela Nawrockiego na antenie Telewizji wPolsce24

Daniel Nawrocki i prezydent Andrzej Duda / autor: @DanielNawrocki_

Były prezydent Andrzej Duda będzie gościem programu Daniela Nawrockiego na antenie Telewizji wPolsce24. Głównym tematem rozmowy będzie autobiografia głowy państwa „To ja”.

Syn prezydenta Karola Nawrockiego - Daniel Nawrocki, który prowadzi swój program „Nawrocki w Polsce” na antenie Telewizji wPolsce24 opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z byłym prezydentem Andrzejem Dudą.

Ujawnił, że była głowa państwa będzie gościem jego programu. Patrząc na zdjęcie, jednym z tematów będzie nowa książka prezydenta „To ja”.

Prezydent Duda potwierdza

Obecność w programie Daniela Nawrockiego potwierdził sam zainteresowany - były prezydent Andrzej Duda. Udostępnił w tej sprawie wpis w serwisie X.

Cieszę się, że mogłem dziś gościć w Krakowie Daniela Nawrockiego

— zaznaczył.

Rozmawialiśmy o książce „To ja” i życiu krakowianina po prezydenturze. Szczegóły niebawem w programie #NawrockiwPolsce. Pozdrowienia dla Prezydenta Karola Nawrockiego!

— zakończył.

