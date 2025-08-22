Były prezydent Andrzej Duda będzie gościem programu Daniela Nawrockiego na antenie Telewizji wPolsce24. Głównym tematem rozmowy będzie autobiografia głowy państwa „To ja”.
Syn prezydenta Karola Nawrockiego - Daniel Nawrocki, który prowadzi swój program „Nawrocki w Polsce” na antenie Telewizji wPolsce24 opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z byłym prezydentem Andrzejem Dudą.
Ujawnił, że była głowa państwa będzie gościem jego programu. Patrząc na zdjęcie, jednym z tematów będzie nowa książka prezydenta „To ja”.
Prezydent Duda potwierdza
Obecność w programie Daniela Nawrockiego potwierdził sam zainteresowany - były prezydent Andrzej Duda. Udostępnił w tej sprawie wpis w serwisie X.
Cieszę się, że mogłem dziś gościć w Krakowie Daniela Nawrockiego
— zaznaczył.
Rozmawialiśmy o książce „To ja” i życiu krakowianina po prezydenturze. Szczegóły niebawem w programie #NawrockiwPolsce. Pozdrowienia dla Prezydenta Karola Nawrockiego!
— zakończył.
as/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/738348-prezydent-duda-gosciem-programu-daniela-nawrockiego
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.