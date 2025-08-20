Dorota Wysocka-Schnepf, „gwiazda” TVP w likwidacji, nadal nie może zapomnieć o starciu z Krzysztofem Stanowskim podczas debaty prezydenckiej. Zaatakowała twórcę Kanału Zero, odnosząc się do wpisu na temat grafiki wygenerowanej przez sztuczną inteligencję, którą część internautów mylnie odebrała jako prawdziwe zdjęcie z wizyty przywódców krajów „koalicji chętnych” w Waszyngtonie. Stanowski… po raz kolejny przypomniał dziennikarce o „dokonaniach” teścia, którego Wysocka-Schnepf żarliwie broniła.
Nie pierwszy raz „iskrzy” między Dorotą Wysocką-Schnepf z TVP w likwidacji a Krzysztofem Stanowskim z Kanału Zero, który skompromitował dziennikarkę podczas debaty prezydenckiej. I co najmniej od tamtej pory założyciel Kanału Zero i jedna z „gwiazd” neo-TVP nazwana przez Stanowskiego „arcykapłanką propagandy” prawią sobie wzajemne złośliwości. Między innymi na temat teścia Wysockiej-Schnepf, który był jednym z dowódców w Obławie Augustowskiej.
Wysocka-Schnepf: Arcykapłan mamony wzniecił hejt
Tym razem zaczęło się jednak nie od „dokonań” płk. Maksymiliana Schnepfa, lecz od sztucznej inteligencji, a konkretnie - wygenerowanej przez AI grafiki, która krążyła po mediach społecznościowych w dniu spotkania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego oraz liderów krajów tzw. koalicji chętnych. Część komentatorów i użytkowników X, którzy retweetowali zdjęcie, mylnie uznała, że jest to prawdziwa fotografia (mimo iż wyraźnie było widać typowe dla AI „niedoróbki”, takie jak ludzkie nogi wystające z pustego krzesła). Grafikę wygenerowaną przez AI udostępnił m.in. Kanał Zero. Na koncie nadawcy na X udostępniono później oświadczenie, pod którym podpisał się pracownik działu Social Media imieniem Mikołaj.
Oświadczam, że to ja zamieściłem w mediach społecznościowych Kanału Zero grafikę o charakterze politycznym, przedstawiającą liderów Europy. Nigdy nie powinna się u nas pojawić. Grafika ta została wygenerowana przez sztuczną inteligencję. Miałem pełną świadomość, że pochodzi z AI, lecz błędnie założyłem, że to oczywiste również dla wszystkich odbiorców i że jasnym będzie jej żartobliwy charakter. Przepraszam za wprowadzenie w błąd i tym samym ryzyko szerzenia dezinformacji – absolutnie nie taki był mój zamiar. Zapewniam jednocześnie, że w przyszłości nie będę publikować treści tworzonych przez AI bez wyraźnego oznaczenia ich źródła. Jako Kanał Zero chcemy każdego dnia w rzetelny sposób przekazywać informacje, dlatego coś takiego absolutnie nie powinno mieć miejsca. Raz jeszcze przepraszam za zaistniałą sytuację. Mikołaj, dział Social Media
— czytamy na profilu.
Mikołaj utracił nazwisko. Skutek zabawy w kanale. Przeprasza za „ryzyko szerzenia dezinformacji”. RYZYKO? Foto z AI - to wie. Dla żartu ośmiesza kotwicę bezpieczeństwa Polski. Bardzo zabawne. Prawie tak samo, jak wzniecenie przez arcykapłana mamony hejtu na Joasię Dunikowską-Paź
— skomentowała Wysocka-Schnepf.
Problem z nazwiskiem „Schnepf”
„Zapomniała” najwyraźniej, że akurat Stanowski nigdzie nie sugerował, że akurat ta konkretna dziennikarka na konferencji szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza w zadanym wicepremierowi pytaniu określiła prezydenta Karola Nawrockiego jako „K.N.”. To Grok błędnie wskazał na Joannę Dunikowską-Paź, której na konferencji nawet nie było. Stanowski jedynie zasugerował, że pytanie pochodziło od dziennikarki TVP w likwidacji, jednak władze stacji przekonują, że nie była to w ogóle pracownica neo-TVP.
Założyciel Kanału Zero odpowiedział w swoim stylu:
Jakby pani utraciła jedno nazwisko to mniej rodzin w Polsce, zwłaszcza z okolic Augustowa, miałoby napady lęku
— napisał Krzysztof Stanowski.
