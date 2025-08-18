Polska polityka nabiera tempa za sprawą nowego prezydenta Karola Nawrockiego, który wkroczył do gry i już zapowiada polityczny przełom. Dlatego ważne, żeby teraz być na bieżąco i skorzystać z subskrypcji wPolityce.pl + Sieci. Tylko do 26 sierpnia trwa promocja – aż 3 miesiące czytania za 9,90 zł!
Obecnie w Polsce dzieje się naprawdę dużo. Prezydent Nawrocki od pierwszych dni swego urzędowania rozdaje karty, zapowiadając zmiany w konstytucji, rewizję relacji z UE i reformatorskie inicjatywy. Bez dostępu do rzetelnych informacji i niezależnych analiz czołowych polskich publicystów trudno zrozumieć kluczowe dla Polski sprawy, ich konsekwencje i kontekst. Dlatego warto skorzystać z ostatnich dni promocji (tylko do 26 sierpnia) na subskrypcję wPolityce.pl + Sieci i zyskać 3 miesiące czytania tylko za 9,90 zł.
Rzetelne dziennikarstwo i mocne komentarze publicystów, aktualne informacje z Polski i ze świata, wywiady z najważniejszymi ludźmi polityki, czyli nieograniczony dostęp do wszystkich ważnych tekstów Twoich ulubionych autorów.
Teraz przez 3 miesiące za 9,90 zł możesz czytać na swoim telefonie:
– wszystkie zamknięte artykuły na wPolityce.pl, również te w sekcji Premium+
– pełne e-wydania tygodnika Sieci wcześniej niż inni, bo już w każdą niedzielę o 18:00
– świetne ebooki Sieci Extra udostępniane TYLKO subskrybentom, m.in. o historii („Nieznane strony historii Polski”, „Gdzie diabeł nie mógł. Niezwykłe historie niezwyczajnych kobiet”, „Nieznane opowieści o ludziach i wydarzeniach”), o kulinariach („Smaczne wakacje. 60 przepisów na całe lato”) czy niezwykłych spotkaniach z przyrodą („Wędrówki blisko natury”).
Dzięki subskrypcji masz nieograniczony dostęp do ważnych politycznie i społecznie tekstów, a dodatkowo wspierasz redakcję wPolityce.pl i Sieci, czyli prawdziwie wolne, konserwatywne, polskie media.
Zachęcamy: wykup subskrypcję już dziś, bo tylko do 26 sierpnia mamy najkorzystniejszą od lat promocję – 9,90 zł za 3 miesiące czytania, a potem 44,90 zł płatne co 3 miesiące i możesz zrezygnować, kiedy chcesz. Kup teraz, a do listopada będziesz czytać o wszystkim, co ważne dla Polski.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/738043-ostatnie-dni-promocji-subskrypcji-wpolitycepl-sieci
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.