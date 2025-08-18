Maciej Świrski uruchomił własną stronę WWW. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przekonuje, że dzięki temu będzie miał swoje miejsce do publikowania opinii.
O uruchomieniu swojej witryny Świrski poinformował w mediach społecznościowych.
Od nowa uruchomiłem swoją stronę WWW. Bo jeśli mam coś do powiedzenia, musi to mieć własne miejsce - poza feedem, poza zgiełkiem. Szukam czytelników, nie przypadkowych kliknięć. Ale wiem, że bez zasięgu nie ma rozmowy
– czytamy.
Poematy i książki
Świrski zapewnia, że na jego stronie znajdziemy m.in. poematy i książki.
Znajdziesz tam eseje, poematy, książki - to, czego nie da się streścić w 280 znakach (a nawet w 25 tysiącach znaków)
– pisze Maciej Świrski.
Stronę można znaleźć pod adresem swirski.info/.
red/X/swirski.info
