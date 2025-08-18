Maciej Świrski rusza ze swoją stroną internetową! "Jeśli mam coś do powiedzenia, musi to mieć własne miejsce"

  • Media
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Maciej Świrski uruchomił własną stronę WWW. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przekonuje, że dzięki temu będzie miał swoje miejsce do publikowania opinii.

O uruchomieniu swojej witryny Świrski poinformował w mediach społecznościowych.

Od nowa uruchomiłem swoją stronę WWW. Bo jeśli mam coś do powiedzenia, musi to mieć własne miejsce - poza feedem, poza zgiełkiem. Szukam czytelników, nie przypadkowych kliknięć. Ale wiem, że bez zasięgu nie ma rozmowy

– czytamy.

Poematy i książki

Świrski zapewnia, że na jego stronie znajdziemy m.in. poematy i książki.

Znajdziesz tam eseje, poematy, książki - to, czego nie da się streścić w 280 znakach (a nawet w 25 tysiącach znaków)

– pisze Maciej Świrski.

Stronę można znaleźć pod adresem swirski.info/.

red/X/swirski.info

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych