Starsi i bardziej doświadczeni koledzy postawili młodą reporterkę w bardzo niezręcznej sytuacji. Doszło do niej podczas konferencji prasowej z udziałem wicepremiera Kosiniaka-Kamysza oraz wiceszefa MON Pawła Bejdy. Okazało się, że dziennikarka nie potrafiła rozszyfrować skrótu, którego użyła w pytaniu.
Podczas konferencji szefa MON i jego zastępcy doszło do nietypowego zdarzenia. W segmencie zadawania pytań do głosu doszła młoda dziennikarka, która postanowiła poruszyć temat relacji MON-Prezydent RP.
Dziwne pytanie
Zadała pytanie, które, jak można domniemywać, ktoś wcześniej niechlujnie jej przygotował:
Czy planuje pan konsultacje z KN przed wylotem do USA i jak ta współpraca w sprawach zagranicznych, pana zdaniem, powinna wyglądać?
– zapytała.
Władysław Kosiniak-Kamysz nie krył zdziwienia.
Z kim planuję konsultacje?
– zapytał.
Z KN
– odparła niezbita z tropu dziennikarka.
Po chwili zorientowała się jednak, na czym polega problem.
Z Karolem Nawrockim
– dodała.
Wtedy w tle pojawił się męski głos:
Z prezydentem Karolem Nawrockim, tak
– usłyszeliśmy.
Wicepremier Kosiniak-Kamysz w następujący sposób zareagował na sytuację:
Myślę, że warto mówić całą frazą, ale wszystko przyjmiemy, zawsze
– powiedział szef Ministerstwa Obrony Narodowej.
AKTUALIZACJA
Po konferencji z udziałem wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, TVP zaprzeczyło, jakoby dziennikarka była ich pracownikiem. Potwierdzają to też inni uczestnicy wydarzenia. Słowa mylnie przypisano właśnie dziennikarce TVP w likwidacji.
