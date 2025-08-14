WIDEO

Starsi i bardziej doświadczeni koledzy postawili młodą reporterkę w bardzo niezręcznej sytuacji. Doszło do niej podczas konferencji prasowej z udziałem wicepremiera Kosiniaka-Kamysza oraz wiceszefa MON Pawła Bejdy. Okazało się, że dziennikarka nie potrafiła rozszyfrować skrótu, którego użyła w pytaniu.

Podczas konferencji szefa MON i jego zastępcy doszło do nietypowego zdarzenia. W segmencie zadawania pytań do głosu doszła młoda dziennikarka, która postanowiła poruszyć temat relacji MON-Prezydent RP.

Dziwne pytanie

Zadała pytanie, które, jak można domniemywać, ktoś wcześniej niechlujnie jej przygotował:

Czy planuje pan konsultacje z KN przed wylotem do USA i jak ta współpraca w sprawach zagranicznych, pana zdaniem, powinna wyglądać?

– zapytała.

Władysław Kosiniak-Kamysz nie krył zdziwienia.

Z kim planuję konsultacje?

– zapytał.

Z KN

– odparła niezbita z tropu dziennikarka.

Po chwili zorientowała się jednak, na czym polega problem.

Z Karolem Nawrockim

– dodała.

Wtedy w tle pojawił się męski głos:

Z prezydentem Karolem Nawrockim, tak

– usłyszeliśmy.

Wicepremier Kosiniak-Kamysz w następujący sposób zareagował na sytuację:

Myślę, że warto mówić całą frazą, ale wszystko przyjmiemy, zawsze

– powiedział szef Ministerstwa Obrony Narodowej.

AKTUALIZACJA

Po konferencji z udziałem wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, TVP zaprzeczyło, jakoby dziennikarka była ich pracownikiem. Potwierdzają to też inni uczestnicy wydarzenia. Słowa mylnie przypisano właśnie dziennikarce TVP w likwidacji.

