W najbliższą niedzielę (17 sierpnia) o 20:20 Telewizja wPolsce24 wyemituje kolejny odcinek programu „Nawrocki w Polsce”, który poprowadzi Daniel Nawrocki, syn Prezydenta RP. „Dzisiaj jesteśmy na terenie stoczni w Gdańsku na ulicy Elektryków 4 i idziemy do klubu bokserskiego” - zapowiedział twórca programu na antenie Telewizji wPolsce24.
Gościem programu „Nawrocki w Polsce” będzie Kacper Meyna - polski bokser zawodowy.
„Masz dwie minuty wytrzymać”
Wiem, że to tylko program, ale masz dwie minuty wytrzymać. Nie rób mi wstydu
— wskazał Kacper Meyna.
Dobra trenerze
— odpowiedział Daniel Nawrocki.
nt/Telewizja wPolsce24
