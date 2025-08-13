WIDEO

"Nawrocki w Polsce"! Wiemy, kto będzie gościem programu. "Jesteśmy na terenie stoczni i idziemy do klubu bokserskiego"

W najbliższą niedzielę (17 sierpnia) o 20:20 Telewizja wPolsce24 wyemituje kolejny odcinek programu „Nawrocki w Polsce”, który poprowadzi Daniel Nawrocki, syn Prezydenta RP. „Dzisiaj jesteśmy na terenie stoczni w Gdańsku na ulicy Elektryków 4 i idziemy do klubu bokserskiego” - zapowiedział twórca programu na antenie Telewizji wPolsce24.

Gościem programu „Nawrocki w Polsce” będzie Kacper Meyna - polski bokser zawodowy.

Masz dwie minuty wytrzymać”

Wiem, że to tylko program, ale masz dwie minuty wytrzymać. Nie rób mi wstydu

— wskazał Kacper Meyna.

Dobra trenerze

— odpowiedział Daniel Nawrocki.

nt/Telewizja wPolsce24

