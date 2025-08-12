Od dziś funkcję dyrektora programowego telewizji wPolsce24 obejmuje Mariusz Pilis, ceniony dziennikarz i dokumentalista, natomiast stanowisko szefa newsroomu obejmie Grzegorz Adamczyk.
wPolsce24 zadebiutowała na MUX-8 we wrześniu 2024 roku. W ciągu 10 miesięcy stała się trzecią największą stacją informacyjną w Polsce. Zmiany w kierownictwie wynikają z rozbudowy zespołu odpowiedzialnego za rozwój stacji i wzmacnianie jej pozycji rynkowej.
Telewizja rośnie niezwykle dynamicznie i żeby sprostać potrzebom redakcji potrzebujemy wsparcia organizacyjnego. Stale wprowadzamy innowacje – zarówno w ramówce, jak i w stosowanej technologii, a ta należy do najlepszych na rynku. Chcemy stale zapewniać widzom informację i publicystykę na najwyższym poziomie. Sięgamy zatem po ludzi z najbogatszym portfolio w tworzeniu mediów. Bardzo liczymy na doświadczenie Mariusza Pilisa przede wszystkim w organizacji pracy redakcyjnej i umiejętności łączenia odcinka wydawcy – zarząd
– mówi Romuald Orzeł, prezes wydawnictwa Fratria, właściciela telewizji wPolsce24.
Telewizja wPolsce24 szybko dołączyła do grona kluczowych marek na rynku mediów informacyjnych. Tempo rozwoju, które od pewnego czasu obserwowałem, naprawdę zaskakuje. Praca dla wPolsce24 będzie zatem wielkim wyzwaniem, w ramach którego konieczne będzie utrzymanie dynamiki wzrostu widowni w połączeniu z dalszym budowaniem stabilnego zaplecza technicznego i organizacyjnego
– mówi Mariusz Pilis, nowy dyrektor programowy wPolsce24.
Mariusz Pilis – pomysłodawca i pierwszy dyrektor TVP Info. Współtwórca programów informacyjnych telewizji Biełsat. Twórca projektu Info Wilno ostatecznie przekształconego w TVP Wilno. Od 2016 roku był Dyrektorem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. W 2017 tworzył w PAP jako Redaktor Naczelny, Redakcję Opinii i Komentarzy. W tym samym roku został członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Dokumentalista, autor kilkudziesięciu nagradzanych filmów dokumentalnych m.in. List z Polski, Bunt Stadionow, Historia Jednej Zbrodni, a ostatnio: Po pierwsze Polska.
Grzegorz Adamczyk – w swojej karierze związany był m.in. z Sekcją Polską BBC w Londynie (gdzie był wydawcą i prezenterem), uczestniczył w pracach nad kanałem TVP Info w latach 2006/07 i był dyrektorem TVP Info ds. programowych w 2016. Pracował również w Grupie Polsat, jako wydawca anteny w Polsat News (2008-15) i zastępca dyrektora Superstacji (2019-20).
