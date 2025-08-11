Patryk Słowik odchodzi z Wirtualnej Polski! Dlaczego? "Postanowił wyruszyć w nową, inną niż dotychczas, drogę zawodową"

Dziennikarz Patryk Słowik po ponad czterech latach pracy odchodzi z Wirtualnej Polski. Co dalej? Jak nieoficjalnie podał portal Wirtualne Media, na jesieni może zacząć pracę w Kanale Zero. Sam Słowik nie potwierdził jednak tych doniesień.

Po ponad czterech latach wspólnej pracy Patryk Słowik postanowił wyruszyć w nową, inną niż dotychczas, drogę zawodową. To były świetne lata, pełne głośnych publikacji - często niewygodnych dla opisywanych osób, i to z każdej strony sceny. W najbliższym czasie Patryk będzie kończył materiały, nad którymi już pracuje - przeczytacie je w WP. Na pożegnania przyjdzie jeszcze pora, ale już dziś - dzięki za wszystko!

— napisał na platformie X Paweł Kapusta, redaktor naczelny Wirtualnej Polski.

Potwierdzam. Na podziękowania rewelacyjnej ekipie Dziennikarek i Dziennikarzy WP oraz osobom zaangażowanym w sprawianie dobrych warunków do publikacji i promocji tekstów jeszcze przyjdzie czas, więc tego teraz tutaj nie robię. A na razie nic się nie zmienia - jest jeszcze kilka miesięcy na opublikowanie w WP paru interesujących materiałów

— przekazał z kolei Patryk Słowik.

Jeśli brakuje komukolwiek moich podziękowań dla Paweł Kapusta, to mogę teraz podziękować. Nie pierwszy i nie ostatni raz. Paweł to rewelacyjny dziennikarz, bardzo dobry naczelny i znakomity kolega. Nie warto się doszukiwać czegoś, czego nie ma - serio

— zaznaczył Słowik w innym swoim wpisie, starając się tak przeciąć spekulacje o  rozstaniu się z redakcją z powodu konfliktu z redaktorem naczelnym.

Jak przekazał Wirtualnym Mediom Patryk Słowik, jeszcze do października pozostanie dziennikarzem Wirtualnej Polski. Nie chciał jednak komentować tego, dlaczego postanowił odejść z WP i jaka będzie jego dalsza kariera zawodowa.

tkwl/X/wirtualnemedia.pl

