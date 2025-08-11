Dziennikarz TOK FM Maciej Kluczka w programie Tomasza Sekielskiego na YouTube „Sekielski Sunday Night Live” wypalił, że to przez rząd Tuska afera KPO wyszła na jaw. Ubolewał, że zwykli ludzie byli w stanie ujawnić kolejne bulwersujące informacje.
Te sprawy mogą czasami dziwnie wyglądać, że pizzeria poszerza się o solarium, ale to chodziło o sprawy popandemiczne, żeby dywersyfikować działalność gospodarczą
— stwierdził Maciej Kluczka, najwyraźniej ufając, że faktycznie właściciel pizzerii nagle zechciał prowadzić na poważnie również solarium.
Tak naprawdę sami poprosili się o kłopoty. Wrzucili tą mapkę z tymi miejscami, gdzie przedsiębiorcy z hotelarsko-gastronomicznej itd. pozyskiwali środki z KPO, ludzie zaczęli węszyć, no niestety, stety czy niestety żyjemy w dobie mediów społecznościowych, gdzie dziennikarzami śledczymi nagle są ludzie, którzy sprawdzą jeden wniosek, nazwę, wrzucą do internetu, sprawdzą, że to żona posła i już jest dym., Potem to już idzie, algorytmy to podbijają, bo przy tym jest dużo emocji, dużo wyzwisk itd. i mamy, co mamy
— mówił dziennikarz TOK FM.
To absolutnie kompromitujące dla dziennikarza, że oburza się on na to, że zwykłym ludziom udało się ujawnić aferę KPO. Najwyraźniej w jego ocenie najlepiej, jakby udało się ukryć ten bulwersujący proceder.
