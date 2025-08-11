Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji postanowiła, że nie odblokuje środków dla siłowo przejętych mediów publicznych, które znajdują się w depozytach. Ponadto KRRiT wykazała, że w drugim kwartale 2025 roku Telewizja Polska w likwidacji i neo-Polskie Radio, największą część czasu antenowego przeznaczyły na prezentację partii tworzących koalicję rządzącą. Stało się tak mimo wcześniejszych zapewnień o konieczności odpolitycznienia tych instytucji po ich siłowym przejęciu.
Spór w KRRiT o 427 mln zł z abonamentu
Podczas posiedzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji prof. Tadeusz Kowalski zaproponował, aby uwolnić 427 mln zł z abonamentu RTV, które od miesięcy leżą w depozytach sądowych. Środki te miałyby zasilić budżet siłowo przejętych mediów publicznych, jednak - jak ustaliły Wirtualnemedia.pl - większość członków KRRiT nie widzi potrzeby odchodzenia od polityki wprowadzonej przez poprzedniego przewodniczącego Macieja Świrskiego. Pieniądze trafiły do depozytów po decyzji z początku 2024 roku, kiedy to wypłaty abonamentowe zostały zamrożone.
Do tej pory z 464 mln zł przekazano spółkom 37 mln zł, a reszta pozostaje zablokowana. Rada programowa Neo-TVP niedawno wezwała KRRiT do odblokowania środków, jednak podczas głosowania propozycja nie uzyskała poparcia. Obecnie każda decyzja wymaga jednomyślności członków wyznaczonych przez różne organy państwowe.
Ekipa Tuska z największym czasem antenowym
Na posiedzeniu KRRiT przeanalizowała czas antenowy poświęcony politykom w mediach publicznych w II kwartale 2025 roku. Wyniki pokazały, że zarówno w Telewizji Polskiej w likwidacji, jak i w neo-Polskim Radiu, dominowały partie koalicji rządzącej.
Neo-TVP przeznaczyła na ich prezentację 214 godzin i 42 minuty, co stanowiło 78 proc. całego czasu antenowego poświęconego polityce. Ugrupowania opozycyjne otrzymały 60 godzin i 12 minut (22 proc.). W neo-Polskim Radiu udział rządzących wyniósł 56 godzin i 55 minut (65 proc.), a opozycji – 31 godzin i 11 minut (35 proc.). Dane obejmują programy neo-TVP i neo-Polskiego Radia znajdujących się w procesie likwidacji.
