"Czysta woda" popłynęła! Maślak z neo-TVP pyta o KPO: "Gdzie tutaj jest afera?". Dziennikarze zareagowali: "Ale słodkie!"

To dopiero „czysta woda”! „Gdzie tutaj jest afera?” - zapytał w studiu dziennikarz neo-TVP wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego, komentując sprawę skandalu związanego KPO. „Ale słodkie!”, „Rewelacja” - komentują inni dziennikarze słowa Piotra Maślaka.

Przypomnijmy, Piotr Maślak to były dzienniakrz TOK FM, a obecnie szef Agencji Kreacji Publicystyki, Dokumentu i Audycji Społecznych w neo-TVP. W 2021 r. obrażał w sieci funkcjonariuszy Straży Granicznej, porównując ich… do SS (sic!).

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Obrażał funkcjonariuszy SG, dziś wraca do TVP. Piotr Maślak nowym szefem agencji Kreacji Publicystyki, Dokumentu i Audycji Społecznych

CZYTAJ TAKŻE: Obrzydliwe! Dziennikarz TOK FM porównuje Straż Graniczną do SS: „Tamci też wykonywali rozkazy”. Fala oburzenia w sieci

Tak więc Maślak w studiu neo-TVP Info rozmawiał z wicepremierem, ministrem cyfryzacji Krzysztofem Gawkowskim (Lewica) i zadał mu „wyjątkowe” pytanie…

Ja dzisiaj poświęciłem kilka godzin na sprawdzanie przykładów, którymi żyła cała Polska. Nie ma żadnej nieprawidłowości w tym, że właściciel solarium kupuje mobilne ekspresy do kawy po to, żeby zarabiać na sprzedaży kawy. Nie ma nic złego w tym, że właściciel kortu tenisowego kupuje jacht zeroemisyjny, który potem podnajmuje turystom i klientom i zarabia na tym pieniądze

— przekonywał dziennikarz, przechodząc do sedna.

Gdzie tutaj jest afera?

— spytał redaktor Maślak.

Czy Wyście oszaleli?”

Przykład „czystej wody” wywołał liczne reakcje w sieci.

Dziennikarz pyta: „Gdzie tutaj jest afera?” Ale słodkie! 🥰

— skomentowała dziennikarka Joanna Miziołek.

Pytanie redaktora Maślaka - rewelacja. O takie TVP właśnie chodziło wszystkim, którym przeszkadzała kurszczyzna. Prawda? 🙃

— zapytał (retorycznie, rzecz jasna) Patryk Słowik z WP.

Czy Wyście oszaleli? „Nie ma nic złego w tym, ze ktoś za kredyt, który będzie spłacać do 2058 roku, kupuje jacht”. Dobrze mówię P. Red. Maślak?

— zareagował Cezary Krysztopa, redaktor naczelny portalu Tysol.pl.

Naprawdę postanowiliście pochwalić się fragmentem, w którym dziennikarzy robi za piarowca rządu?

— zapytał Radosław Karbowski.

Rasowe dziennikarstwo. Ładnie Pan Redaktor docisnął: dlaczego jesteście aż tak niewinni? Afery przecież nie ma

— dodał Bartosz Michalski, redaktor zarządzający wprost.pl.

Ależ wstępniak wleciał od Maślaka. Matko kochana. CZYSTA WODA W CAŁEJ OKAZAŁOŚCI XDD

— skwitował internauta Jan Molski.

CZYTAJ TAKŻE: W neo-TVP o „ekonomicznym analfabetyzmie” ws. wydatkowania środków z KPO. Mocne KOMENTARZE. „Bezczelni są i zuchwali”

