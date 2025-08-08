To dopiero „czysta woda”! „Gdzie tutaj jest afera?” - zapytał w studiu dziennikarz neo-TVP wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego, komentując sprawę skandalu związanego KPO. „Ale słodkie!”, „Rewelacja” - komentują inni dziennikarze słowa Piotra Maślaka.
Przypomnijmy, Piotr Maślak to były dzienniakrz TOK FM, a obecnie szef Agencji Kreacji Publicystyki, Dokumentu i Audycji Społecznych w neo-TVP. W 2021 r. obrażał w sieci funkcjonariuszy Straży Granicznej, porównując ich… do SS (sic!).
Tak więc Maślak w studiu neo-TVP Info rozmawiał z wicepremierem, ministrem cyfryzacji Krzysztofem Gawkowskim (Lewica) i zadał mu „wyjątkowe” pytanie…
Ja dzisiaj poświęciłem kilka godzin na sprawdzanie przykładów, którymi żyła cała Polska. Nie ma żadnej nieprawidłowości w tym, że właściciel solarium kupuje mobilne ekspresy do kawy po to, żeby zarabiać na sprzedaży kawy. Nie ma nic złego w tym, że właściciel kortu tenisowego kupuje jacht zeroemisyjny, który potem podnajmuje turystom i klientom i zarabia na tym pieniądze
— przekonywał dziennikarz, przechodząc do sedna.
Gdzie tutaj jest afera?
— spytał redaktor Maślak.
„Czy Wyście oszaleli?”
Przykład „czystej wody” wywołał liczne reakcje w sieci.
Dziennikarz pyta: „Gdzie tutaj jest afera?” Ale słodkie! 🥰
— skomentowała dziennikarka Joanna Miziołek.
Pytanie redaktora Maślaka - rewelacja. O takie TVP właśnie chodziło wszystkim, którym przeszkadzała kurszczyzna. Prawda? 🙃
— zapytał (retorycznie, rzecz jasna) Patryk Słowik z WP.
Czy Wyście oszaleli? „Nie ma nic złego w tym, ze ktoś za kredyt, który będzie spłacać do 2058 roku, kupuje jacht”. Dobrze mówię P. Red. Maślak?
— zareagował Cezary Krysztopa, redaktor naczelny portalu Tysol.pl.
Naprawdę postanowiliście pochwalić się fragmentem, w którym dziennikarzy robi za piarowca rządu?
— zapytał Radosław Karbowski.
Rasowe dziennikarstwo. Ładnie Pan Redaktor docisnął: dlaczego jesteście aż tak niewinni? Afery przecież nie ma
— dodał Bartosz Michalski, redaktor zarządzający wprost.pl.
Ależ wstępniak wleciał od Maślaka. Matko kochana. CZYSTA WODA W CAŁEJ OKAZAŁOŚCI XDD
— skwitował internauta Jan Molski.
