W najbliższą niedzielę (10 sierpnia) o 20:20 Telewizja wPolsce24 wyemituje pierwszy odcinek programu „Nawrocki w Polsce”, który poprowadzi Daniel Nawrocki, syn nowego prezydenta RP. „To są rozmowy o czymś więcej niż tylko biznes, niż tylko codzienność” - zapowiadał twórca programu na antenie Telewizji wPolsce24. Pierwszym gościem Daniela Nawrockiego będzie Filip Chajzer, a w kolejnych odcinkach zobaczymy m.in. Dariusza „Tigera” Michalczewskiego oraz Kacpra Meynę.
W kampanii wyborczej jego relacja z ojcem, pełna wsparcia, dumy i miłości, poruszyła całą Polskę. Teraz Daniel Nawrocki debiutuje w nowej roli. Startuje z nowym programem, który mogą Państwo oglądać w każdą niedzielę o 20:20 na antenie Telewizji wPolsce24. Pierwszy odcinek programu „Nawrocki w Polsce” zobaczymy już 10 sierpnia, a gościem będzie Filip Chajzer.
CZYTAJ TAKŻE: Daniel Nawrocki z nowym programem w Telewizji wPolsce24! „Będziemy spotykać się z ciekawymi ludźmi w ich środowisku”
Jaką osobą jest Filip Chajzer?
Dziś rano na antenie Telewizji wPolsce24 Daniel Nawrocki opowiedział trochę o swoim programie.
To są rozmowy o czymś więcej niż tylko biznes, niż tylko codzienność
— podkreślił.
Twórca programu „Nawrocki w Polsce” podzielił się także wrażeniami z rozmowy z Filipem Chajzerem.
Rozmowa z Filipem Chajzerem obrała taką drogę, której się nie spodziewałem. Wiadomo, że sam Filip Chajzer dużo przeżył w swoim życiu, dużo przecierpiał. Ostatnio mówi się o jakimś nawróceniu, tak media przynajmniej to opisują, ale nie wiem czy jest to stosowne określenie. I faktycznie Filip Chajzer nie gryzie się w język, nie oszczędza się i mówi to co myśli. Duża część naszej rozmowy jest też poświęcona problemowi hejtu. Uświadomiłem sobie, że dzisiaj to już właściwie nawet nie trzeba nic mówić. Wystarczy zdjęcie, aby mógł się wylać hejt, aby ludzie mogli uaktywnić w sobie te najgorsze emocje, które mają
— podkreślił.
Swojego rozmówcę Nawrocki określił, jako człowieka, który „nie zawsze płynie z falą, lecz często pod prąd”.
Mówi co myśli i mi się to podoba. To jest na pewno motywujące też dla innych, że są ludzie, którzy są w jakiejś bańce i ta bańka chciałaby, aby on mówił tak, a on będzie mówił po swojemu. Na pewno nie dadzą rady go zaszufladkować
— powiedział gospodarz programu „Nawrocki w Polsce”.
W kolejnych odcinkach… mnóstwo boksu!
Również kolejne rozmowy zapowiadają się bardzo ciekawie, a Daniel Nawrocki postawił na osoby związane ze światem ukochanego sportu jego ojca.
Kolejnymi gośćmi będą Dariusz Michalczewski oraz Kacper Meyna. Michalczewskiego każdy raczej zna, to jest były mistrz świata w boksie wagi półciężkiej, a drugim gościem ale w sumie takim najważniejszym w tym odcinku jest Kacper Meyna, aktualnie najlepszy polski bokser, mistrz, posiadacz pasa Mistrza Polski. Co ciekawe, Kacper Meyna, mimo że ma już swoje pierwsze walki zagraniczne za sobą, to jest także strażakiem Ochotniczej Straży Pożarnej oraz żołnierzem Wojska Polskiego
— zdradził Daniel Nawrocki.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/737207-nawrocki-w-polsce-o-czyms-wiecej-niz-biznes
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.