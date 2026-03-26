W 2024 roku z samych Chin wypłynęło na światowe rynki 595,5 miliona zegarków naręcznych - w średniej cenie eksportowej wynoszącej 4 dolary za sztukę. Hongkong dołożył kolejne 97,8 miliona. W tym samym czasie ze Szwajcarii wyjechało zaledwie 15,3 miliona zegarków, ale po średnio 1 837 dolarów każdy - a łącznie szwajcarski eksport zamknął się kwotą około 29,5 miliarda dolarów, czyli ponad połową globalnego eksportu zegarków w ujęciu wartościowym. To ceny eksportowe, nie detaliczne - Federation of the Swiss Watch Industry wyraźnie to zaznacza w swoim raporcie za 2024 rok - ale nawet na tym poziomie przepaść jest uderzająca. Czterdzieści razy mniej sztuk, wielokrotnie większa wartość. Azja wygrywa ilościowo. Europa sprzedaje coś innego: reputację, standard, tradycję, serwis i pochodzenie. Między tymi dwoma światami od ponad 120 lat działają zegarki Festina - europejska marka, która udowadnia, że nie trzeba być ani azjatycko tanią, ani szwajcarsko drogą, żeby zbudować rozpoznawalność w ponad 90 krajach.
Dwa światy jednej branży
Globalny rynek zegarków to dwie równoległe rzeczywistości, które w zasadzie nie mają ze sobą punktów styku. Z jednej strony azjatycki wolumen - prawie 600 milionów zegarków rocznie z samych Chin, przy cenie eksportowej, która nie pokryłaby kosztu espresso w Zurychu. Z drugiej strony Szwajcaria, która eksportuje czterdzieści razy mniej sztuk, ale generuje ponad połowę globalnej wartości eksportu zegarków.
Pytanie, które z tego wynika, nie brzmi „czy Europa może konkurować z Azją” - bo oczywiście, że może, tyle że na zupełnie innym polu. Pytanie brzmi: jak europejska firma ma funkcjonować w świecie, w którym chiński zegarek kosztuje tyle co kubek kawy? Zegarki Festina są jedną z odpowiedzi na to pytanie. I odpowiedzią bardziej skomplikowaną, niż sugeruje ich półka cenowa.
Zegarki Festina - od La Chaux-de-Fonds po 90 krajów
Marka powstała w 1902 roku w La Chaux-de-Fonds, jednym z najbardziej zegarmistrzowskich miast Szwajcarii. Przez dekady była jedną z wielu lokalnych firm. Kluczowy moment nastąpił w 1984 roku, kiedy Miguel Rodríguez - hiszpański przedsiębiorca, którego nazwisko jest nierozerwalnie związane z grupą do dziś - przejął markę i nadał jej globalny charakter.
To, co Rodríguez zbudował, przypomina strategię koncernu, nie rozwój rodzinnego zakładu zegarkowego. Dziś firma działa w wielu ośrodkach, z których każdy ma ściśle określone zadania. Siedziba korporacyjna mieści się w Madrycie, centrum logistyczne i adres operacyjny - w Barcelonie. W skład Festina Group wchodzą marki Lotus, Calypso, Candino, Jaguar i Kronaby. Ale kluczowym elementem układanki jest coś innego: grupa jest właścicielem producentów mechanizmów - Soprod i France Ebauches - co daje jej rzadki w branży poziom integracji pionowej. Sześć zakładów produkcyjnych, 15 230 metrów kwadratowych łącznej powierzchni, 438 pracowników w samej produkcji. To nie są liczby firmy, która klei etykiety na cudze produkty.
Efekt? Zegarki Festina są dziś dostępne w ponad 90 krajach, a marka jest liderem sektora na rynkach Hiszpanii i Francji - co w branży zdominowanej z jednej strony przez azjatycki wolumen, a z drugiej przez zegarki szwajcarskie wielkich domów, nie jest pozycją oczywistą.
Model operacyjny, nie emocja - jak Festina Group konkuruje z Azją
Na pytanie „jak europejska firma bije się ceną z Azją” można odpowiedzieć emocjonalnie - europejskie wartości, tradycja, rzemiosło. Ale czytelnik, który zna się na biznesie, wie, że emocja nie obniża kosztu produkcji. Obniża go kontrola procesu.
Festina Group deklaruje kontrolę całego cyklu: projektowanie, wytwarzanie, montaż mechanizmu, wysyłka i serwis. Firma komunikuje, że należy do wąskiej grupy producentów zdolnych opracować i wyprodukować kompletny zegarek łącznie ze wszystkimi częściami mechanicznymi. To ambitna deklaracja i trzeba ją traktować jako komunikat firmy, nie niezależny ranking branżowy - ale fakty ją wspierają.
Przejęcie Soprod w 2008 roku i France Ebauches w 2017 roku to nie przypadkowe akwizycje, lecz wyraz długofalowej strategii budowania kompetencji produkcyjnych w Europie. Dzięki nim grupa jest mniej zależna od decyzji zewnętrznych dostawców mechanizmów - a w branży zegarkowej, gdzie dostęp do dobrego mechanizmu potrafi decydować o istnieniu marki, to nie jest drobiazg. Każdy z sześciu zakładów może wytwarzać poszczególne komponenty, co uniezależnia firmę od jednego źródła i pozwala rozkładać koszty między kilka marek w portfolio.
Osobnym atutem jest logistyka. Barcelońskie centrum „Time Logistic” o powierzchni 10 000 metrów kwadratowych obsługuje ponad 5 milionów zegarków rocznie, z kontrolą jakości na poziomie pojedynczych sztuk. To przewaga, której nie widać w gablocie sklepowej, ale która pozwala europejskiej firmie bić się o cenę z globalnym wolumenem.
Jest jednak faktem, którego nie warto omijać: główne centra produkcyjne Festina Group znajdują się w Szwajcarii, Hiszpanii i Chinach, a roczna sprzedaż grupy sięga ponad 4,5 miliona zegarków. Przy takiej skali wieloośrodkowa produkcja jest normą, nie wyjątkiem. Istotne jest co innego - firma akcentuje europejską kontrolę procesu, europejską logistykę i europejskie serwisowanie. Zegarki Festina powstają w firmie, która ma własne fabryki mechanizmów w Szwajcarii i własne centrum logistyczne w Barcelonie - i która odpowiada za to, co z tych miejsc wychodzi.
Kolarstwo i chronometraż - sportowe DNA zegarków Festina
Suchych liczb i modeli operacyjnych nie da się nosić na nadgarstku. Zegarki Festina muszą mieć język, którym opowiadają swoją historię - i marka znalazła go w sporcie mierzonym czasem.
Przez 25 lat firma była oficjalnym chronometrażystą najważniejszych wyścigów kolarskich świata - Tour de France, Vuelta a España i Giro d’Italia. Weszła w tę rolę około 1992 roku i opisuje ten okres jako pierwszy wielki sukces marki w sporcie. Chronometraż w kolarstwie to nie logo na koszulce - to odpowiedzialność za precyzję pomiaru, a więc za samą istotę wyniku. Zegarek równa się precyzja, precyzja równa się rytm, rytm równa się wynik. Trudno o lepsze sprzężenie marki z jej produktem.
Z tego sportowego DNA wyrosła kolekcja Chrono Bike, której elementy stylistyczne nawiązują do kolarstwa - detale kopert i kształt przycisków odnoszą się do rowerowych zębatek i klamek. To nie przypadkowe podobieństwo, lecz świadoma decyzja projektowa.
W historii sportowego zaangażowania marki nie brakuje też kontrowersji - w 1998 roku afera dopingowa w pelotonie Tour de France dotknęła również zespół noszący nazwę Festina, co stało się momentem przełomowym dla postrzegania dopingu w zawodowym kolarstwie.
Współczesną odpowiedzią marki na trend smartwatchy jest linia Festina Connected - zegarki sportowe Festina Connected to hybrydy, które wyglądają jak klasyczne chronografy, ale pod tarczą kryją funkcje znane ze sportowych smartwatchy. Algorytmy interpretujące pomiary tętna opracowało szwajcarskie Centre Suisse d’Électronique et de Microtechnique (CSEM) z Neuchâtel - ośrodek badawczy specjalizujący się w mikromechanice i elektronice od 1984 roku. Dla kogoś, kto chce mieć technologię na nadgarstku bez rezygnacji z zegarkowej tożsamości, to propozycja warta uwagi.
Festina Swiss Made poniżej 900 złotych - co to naprawdę znaczy?
Wokół oznaczenia Swiss Made narosło tyle marketingu, że łatwo zapomnieć: to przede wszystkim regulacja prawna z konkretnymi, egzekwowalnymi kryteriami. Zasady obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku, przygotowane przez Swiss Federal Institute of Intellectual Property, wymagają, aby co najmniej 60 procent kosztów wytworzenia kompletnego zegarka powstało w Szwajcarii. Mechanizm musi być szwajcarskiego pochodzenia, prace rozwojowe muszą odbywać się w Szwajcarii, a montaż końcowy i kontrola jakości - również. Definicję rozszerzono także na smartwatche, co pokazuje, że Szwajcarzy traktują to oznaczenie poważnie i aktualizują je wraz z rynkiem.
Badania przywołane przez IPI wykazały, że konsumenci są skłonni zapłacić około 20 procent więcej za zegarek Swiss Made. Pochodzenie to realne aktywo rynkowe, nie kwestia snobizmu.
I tu Festina robi coś, czego nie robi prawie nikt w tej klasie cenowej: oferuje zegarki Swiss Made w cenach, przy których u konkurencji ledwo przekracza się próg wejścia.
Festina Swiss Made Collection to modele klasyczne - trzy wskazówki, szafirowe szkło, wodoszczelność 100 metrów, szwajcarski mechanizm. Linia Swiss Made Automatic to zegarki mechaniczne, w których topowych wariantach pracuje manufakturowy kaliber Soprod Newton P092, stworzony na 120-lecie marki.
Ceny na polskim rynku? Swiss Made Collection zaczyna się od 799–859 złotych za modele kwarcowe. Swiss Made Vallée to okolice 1 219 złotych. Swiss Made Automatic mieści się w przedziale 2 699–4 299 złotych.
Żeby te liczby nabrały kontekstu: zegarki Tissot z linii Powermatic 80 kosztują na polskim rynku od około 2 600 do 5 600 złotych, a sportowe i nurkowe modele Certina - od 4 290 do 5 690 złotych. Festina otwiera dostęp do segmentu Swiss Made w cenach, które u większości konkurentów oznaczają dopiero próg wejścia.
Pełna oferta linii premium jest dostępna w kategorii kolekcje Festina Swiss Made w autoryzowanych sklepach - ceny zaczynają się poniżej 900 złotych, co w segmencie Swiss Made jest wyjątkiem, nie regułą.
Europejska alternatywa - nie oksymoron, lecz fakt
Poza pochodzeniem i jakością wykonania, przy wyborze zegarków Festina w Polsce liczy się jeszcze coś, o czym rzadko pisze się w artykułach o branży: co się dzieje po zakupie. Autoryzowany sprzedawca w Polsce ma w ofercie ponad 900 modeli Festina - od sportowych za 200–300 złotych po Swiss Made Automatic za ponad 4 000 złotych. Każdy zegarek pochodzi z oficjalnej dystrybucji i jest objęty gwarancją producenta, a wszelkich akcji serwisowych podejmuje się oficjalny dystrybutor w Polsce. Nie trzeba szukać serwisu za granicą, nie trzeba ryzykować szarej strefy.
W świecie, w którym z samych Chin wypływa na rynki 600 milionów zegarków rocznie po 4 dolary za sztukę, europejska firma kontrolująca cały proces od projektowania po serwis, posiadająca własne mechanizmy i sprzedająca Swiss Made poniżej 900 złotych - nie jest oksymoronem. Jest dowodem na to, że europejski przemysł potrafi konkurować. Nie ilością, lecz sensem tego, co produkuje.
Festina nie jest najdroższą marką w gablocie. Nie jest też najtańszą. Jest czymś trudniejszym do zbudowania - firmą, która od 120 lat znajduje swoje miejsce między dwoma światami i konsekwentnie udowadnia, że to miejsce ma wartość.
