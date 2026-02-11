Badanie przeprowadzone przez zespół z Uniwersytetu w Calgary (Kanada) wykazało, że spożywanie posiłków wyłącznie w 8-godzinnym oknie może znacząco zmniejszyć aktywność choroby Leśniowskiego-Crohna.
Obiecujace badanie
Zastosowanie ośmiogodzinnego okna żywieniowego w ciągu 12 tygodni sprawiło, że u ochotników nasilenie schorzenia spadło średnio o 40 proc., a dyskomfort w jamie brzusznej, podobnie jak stany zapalne – o 50 proc., w porównaniu do standardowego harmonogramu odżywiania.
W badaniu wzięło udział 35 dorosłych ochotników z chorobą Crohna i jednocześnie borykających się z otyłością lub nadwagą. 20 z nich zaczęło przestrzegać postu przerywanego, a 15 odżywiało się standardowo.
Naukowcy mierzyli aktywność choroby, stan zapalny oraz skład ciała na początku i na końcu badania.
Badanie to pokazuje, że choć utrata masy ciała jest ważnym rezultatem u osób z nadwagą i chorobą Leśniowskiego-Crohna, żywienie ograniczone czasowo oferuje dodatkowe korzyści wykraczające poza samą wagę
— podkreśla prof. Maitreyi Raman, główna autorka badania opisanego na łamach magazynu „Gastroenterology”.
Dostrzegliśmy istotną poprawę w zakresie objawów choroby, zmniejszenie dyskomfortu w jamie brzusznej, korzystne zmiany w metabolizmie i stanach zapalnych oraz obiecujące zmiany w mikrobiomie jelitowym – wszystko to sugeruje, że post przerywany może pomóc pacjentom w utrzymaniu trwałej remisji choroby Leśniowskiego-Crohna
— dodaje.
Dodatkowe korzyści
Oprócz zmniejszenia aktywności choroby, badanie wykazało wyraźny spadek ilości szkodliwej trzewnej tkanki tłuszczowej oraz kluczowych markerów stanu zapalnego we krwi u osób stosujących post przerywany.
Zmiany te nie wynikały jedynie z jakości diety czy ograniczenia kalorii, ponieważ obie grupy spożywały podobne pokarmy w zbliżonych ilościach.
To wyraźny sygnał wskazujący, że sam czas spożywania posiłków może odgrywać wyjątkową rolę we wspieraniu zdrowia układu pokarmowego i odpornościowego.
Autorzy eksperymentu zaznaczają, że choć wyniki te są obiecujące, konieczne jest przeprowadzenie badań na większą skalę, aby potwierdzić długoterminowe bezpieczeństwo i skuteczność tego podejścia u szerszych grup pacjentów.
Jednocześnie zaznaczają, że osoby z nieswoistymi zapaleniami jelit powinny skonsultować się ze swoim lekarzem przed ewentualną zmianą harmonogramu posiłków.
kk/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/lifestyle/752878-choroba-lesniowskiego-crohna-jak-zmniejszyc-jej-aktywnosc
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.