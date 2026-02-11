Choroba Leśniowskiego-Crohna. Jak zmniejszyć jej aktywność? Obiecujące badanie. "Żywienie ograniczone czasowo oferuje dodatkowe korzyści"

Badanie przeprowadzone przez zespół z Uniwersytetu w Calgary (Kanada) wykazało, że spożywanie posiłków wyłącznie w 8-godzinnym oknie może znacząco zmniejszyć aktywność choroby Leśniowskiego-Crohna.

Obiecujace badanie

Zastosowanie ośmiogodzinnego okna żywieniowego w ciągu 12 tygodni sprawiło, że u ochotników nasilenie schorzenia spadło średnio o 40 proc., a dyskomfort w jamie brzusznej, podobnie jak stany zapalne – o 50 proc., w porównaniu do standardowego harmonogramu odżywiania.

W badaniu wzięło udział 35 dorosłych ochotników z chorobą Crohna i jednocześnie borykających się z otyłością lub nadwagą. 20 z nich zaczęło przestrzegać postu przerywanego, a 15 odżywiało się standardowo.

Naukowcy mierzyli aktywność choroby, stan zapalny oraz skład ciała na początku i na końcu badania.

Badanie to pokazuje, że choć utrata masy ciała jest ważnym rezultatem u osób z nadwagą i chorobą Leśniowskiego-Crohna, żywienie ograniczone czasowo oferuje dodatkowe korzyści wykraczające poza samą wagę

— podkreśla prof. Maitreyi Raman, główna autorka badania opisanego na łamach magazynu „Gastroenterology”.

Dostrzegliśmy istotną poprawę w zakresie objawów choroby, zmniejszenie dyskomfortu w jamie brzusznej, korzystne zmiany w metabolizmie i stanach zapalnych oraz obiecujące zmiany w mikrobiomie jelitowym – wszystko to sugeruje, że post przerywany może pomóc pacjentom w utrzymaniu trwałej remisji choroby Leśniowskiego-Crohna

— dodaje.

Dodatkowe korzyści

Oprócz zmniejszenia aktywności choroby, badanie wykazało wyraźny spadek ilości szkodliwej trzewnej tkanki tłuszczowej oraz kluczowych markerów stanu zapalnego we krwi u osób stosujących post przerywany.

Zmiany te nie wynikały jedynie z jakości diety czy ograniczenia kalorii, ponieważ obie grupy spożywały podobne pokarmy w zbliżonych ilościach.

To wyraźny sygnał wskazujący, że sam czas spożywania posiłków może odgrywać wyjątkową rolę we wspieraniu zdrowia układu pokarmowego i odpornościowego.

Autorzy eksperymentu zaznaczają, że choć wyniki te są obiecujące, konieczne jest przeprowadzenie badań na większą skalę, aby potwierdzić długoterminowe bezpieczeństwo i skuteczność tego podejścia u szerszych grup pacjentów.

Jednocześnie zaznaczają, że osoby z nieswoistymi zapaleniami jelit powinny skonsultować się ze swoim lekarzem przed ewentualną zmianą harmonogramu posiłków.

