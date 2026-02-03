Popularny aktor Tom Cruise rozważa opuszczenie Wielkiej Brytanii. Amerykanin postanowił sprzedać swój apartament warty kilkadziesiąt milionów złotych (35 milionów funtów), który ulokowany jest w prestiżowej dzielnicy Knightsbridge. Powód? Fala przestępczości, która dosięgnęła również dzielnice zamieszkiwane przez bogaczy. Czarę goryczy przelać miała napaść na sklep z zegarkami Rolex, do którego doszło ostatnio w Londynie. Cruise uważa, że dzielnica, gdzie znajduje się jego apartament, nie jest już bezpieczna.
Ucieczka z luksusowej dzielnicy
Brytyjski „The Standard” informuje, że w zeszłym miesiącu widziano pracowników, którzy wynosili rzeczy z mieszkania hollwyoodzkiego aktora. Cruise ma rozważać nawet przeprowadzkę do Stanów Zjednoczonych.
Osoba z otoczenia aktora w rozmowie z brytyjskim Daily Mail powiedziała, że do wyprowadzki z Knightsbridge miała aktora ostatecznie przekonać napaść na sklep z drogimi zegarkami, do której doszło nieopodal mieszkania Amerykanina.
Często lubił spacerować po okolicy, ale wydaje się, że Knightsbridge z tygodnia na tydzień staje się coraz mniej bezpieczne. Uważał, że okolica podupadła w ciągu ostatniego roku lub dwóch
— mówi osoba znająca aktora, którą cytuje „The Standard”.
Decyzja aktora miała zaskoczyć personel zajmujący się budynkiem, w którym znajduje się luksusowy apartament.
