Joanna Przetakiewicz, założycielka La Manii, w rozmowie z redakcją Jastrząb Post podzieliła się swoją opinią na temat pierwszej damy Marty Nawrockiej, która jak się okazało, nie tak dawno odwiedziła jeden z jej butików.
Przetakiewicz w rozmowie została zapytana o Martę Nawrocką. Założycielka La Manii zdradziła, że pierwsza dama była jakiś czas temu w jednym z jej butików. Po wizycie Przetakiewicz zapytała swoich pracowników o wrażenia po spotkaniu z Nawrocką.
Zapytałam swoich ludzi w La Manii, jak to wyglądało. Okazało się, że pani prezydentowa przyszła tylko z jedną osobą z ochrony. Była w butiku bardzo długo, ponad godzinę. Była przemiła, bardzo ciepła, ludzka, otwarta, rozmawiała z nimi. Nie oczekiwała żadnych zniżek ani specjalnego traktowania
— relacjonowała Przetakiewicz.
Byli nią zachwyceni i dla mnie to jest test na człowieczeństwo
— dodała.
Projektantka stwierdziła, że Nawrocka pokazała klasę i zdała test na człowieczeństwo.
Widzę, że ona ma ogromny potencjał. Widzę, że chce zrobić dużo dobrego, że to nie będzie śpiąca królewna, że będzie działać, Ja zdecydowanie doceniam wszystkie jej starania
— zapewniła.
kk/Jastrząb Post
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/lifestyle/750986-przetakiewicz-o-nawrockiej-widze-ze-ma-ogromny-potencjal
