Tegoroczna nowelizacja prawa o ruchu drogowym wprowadza bezprecedensowe zaostrzenie sankcji, które dotknie zarówno piratów drogowych, jak i właścicieli starszych aut. Nowe przepisy drogowe radykalnie zmieniają zasady wjazdu do stref czystego transportu oraz system badań lekarskich dla seniorów. Warto poznać szczegóły tych regulacji, by nie narazić się na surowe kary i utratę uprawnień.
Zaostrzenie wymogów w Strefach Czystego Transportu
Od początku stycznia bieżącego roku kierowcy wjeżdżający do największych polskich miast muszą liczyć się ze znacznie bardziej restrykcyjnymi zasadami. Warszawa, jako pionier we wprowadzaniu Stref Czystego Transportu (SCT), weszła w kolejny etap wdrażania ograniczeń emisji spalin. Oznacza to, że właściciele starszych pojazdów, które nie spełniają określonych norm Euro, definitywnie stracili prawo wjazdu do wyznaczonych obszarów stolicy. Nowe regulacje uderzają przede wszystkim w posiadaczy aut z silnikami Diesla, które są postrzegane przez ustawodawcę jako główne źródło szkodliwych tlenków azotu w aglomeracjach miejskich.
Zgodnie z aktualnym harmonogramem minimalne wymogi dla samochodów benzynowych zostały podniesione do normy Euro 3, co w praktyce eliminuje z ruchu pojazdy wyprodukowane przed 2000 rokiem. W przypadku jednostek wysokoprężnych poprzeczka została zawieszona jeszcze wyżej, wymagając normy Euro 5, co dotyczy aut starszych niż rocznik 2009. Warto podkreślić, że warszawska strefa nie jest jedynym miejscem, gdzie kierowcy mogą napotkać trudności. Inne metropolie również przygotowują się do wdrożenia podobnych rozwiązań w oparciu o znowelizowane przepisy krajowe.
Niezależnie od tego, gdzie i jakim samochodem jeździsz, pomyśl o rozszerzeniu ochrony ubezpieczeniowej. Obowiązkowa polisa OC nie ma zastosowania, jeśli twój samochód zostanie skradziony lub uszkodzony podczas postoju na parkingu. Dlatego warto rozważyć wykupienie AC – sprawdź szczegóły: https://hdi.pl/autocasco/.
Kary za prędkość i nowe przestępstwa drogowe
Rok 2026 przynosi bezprecedensowe zaostrzenie sankcji dla piratów drogowych, wprowadzając kategorię przestępstw za ekstremalne przekroczenie prędkości. Do tej pory nadmierna szybkość była traktowana wyłącznie jako wykroczenie. Jednak nowelizacja kodeksu karnego radykalnie zmienia to podejście, uznając pewne zachowania za umyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym. Zgodnie z nowymi przepisami, kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do nawet 5 lat grozi kierowcom, którzy:
• przekroczą prędkość o ponad połowę obowiązującego limitu na drogach, na których dopuszczalna prędkość wynosi 90 km/h;
• będą poruszać się z prędkością powyżej 210 km/h na autostradzie;
• osiągną prędkość wyższą niż 180 km/h na drodze ekspresowej.
Zmiana kwalifikacji czynu z wykroczenia na przestępstwo niesie ze sobą poważne konsekwencje długoterminowe dla sprawcy. Osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu trafia do Krajowego Rejestru Karnego, co może skutecznie zablokować jej ścieżkę kariery w wielu zawodach wymagających niekaralności, takich jak służby mundurowe czy sektor edukacji.
Rozszerzenie zasad odbierania uprawnień za „50 plus”
Kolejną istotną zmianą, która weszła w życie w bieżącym roku, jest rozszerzenie zasady obligatoryjnego zatrzymywania prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h. Dotychczas przepis ten obowiązywał wyłącznie w obszarze zabudowanym, gdzie ryzyko potrącenia pieszego jest najwyższe. Obecnie surowa sankcja została rozciągnięta również na drogi jednojezdniowe dwukierunkowe poza obszarem zabudowanym. Statystyki policyjne od lat wskazują, że to właśnie na tego typu trasach dochodzi do najbardziej tragicznych w skutkach wypadków, często czołowych zderzeń wynikających z nadmiernej brawury i nieudanego wyprzedzania.
Utrata dokumentu następuje natychmiastowo na okres 3 miesięcy, a decyzję w tej sprawie wydaje starosta na podstawie informacji przekazanej przez policję. Kierowcy muszą mieć świadomość, że nowe regulacje nie przewidują żadnych odstępstw ani taryfy ulgowej, nawet w sytuacjach tłumaczonych wyższą koniecznością czy pośpiechem. Jeśli funkcjonariusz drogówki zmierzy prędkość wyższą o 51 km/h od dopuszczalnego limitu na drodze krajowej lub wojewódzkiej o jednym pasie ruchu w daną stronę, procedura zatrzymania uprawnień jest wszczynana automatycznie.
Obowiązkowe badania lekarskie dla starszych kierowców
Zgodnie z dyrektywami unijnymi implementowanymi do polskiego prawa, rok 2026 przynosi nowe standardy w zakresie kontroli zdrowia kierowców seniorów. Celem tych zmian jest poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez wcześniejsze wykrywanie schorzeń mogących negatywnie wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek regularnych badań lekarskich dla osób, które ukończyły 70. rok życia.
Seniorzy będą musieli odnawiać swoje uprawnienia co 5 lat, przedstawiając aktualne orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania autem. Nie jest to dyskryminacja, lecz środek prewencyjny mający na celu ochronę samych seniorów oraz innych uczestników ruchu. Wprowadzenie tych regulacji kończy erę bezterminowych praw jazdy dla najstarszej grupy kierowców, wymuszając systematyczną weryfikację ich kondycji.
Zmiany przepisów dotyczą też młodych kierowców
Dla młodych kierowców rok 2026 przynosi wprowadzenie bezwzględnego wymogu zerowej tolerancji dla alkoholu w okresie próbnym. Osoby, które posiadają uprawnienia krócej niż 2 lata, nie mogą mieć w organizmie nawet śladowych ilości alkoholu – limit wynosi 0,0 promila. Jest to znacznie bardziej restrykcyjne podejście niż w przypadku doświadczonych kierowców, gdzie dopuszczalny próg wynosi 0,2 promila. Oprócz tego młodzi kierowcy objęci są specjalnym nadzorem nad punktami karnymi, a przekroczenie określonego limitu wykroczeń w okresie próbnym skutkuje natychmiastowym cofnięciem uprawnień i koniecznością ponownego zdawania egzaminu. Te działania mają na celu wyrobienie prawidłowych nawyków u nowicjuszy i ograniczenie brawury, która statystycznie najczęściej cechuje właśnie tę grupę wiekową.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/lifestyle/750821-nowe-przepisy-drogowe-2026-co-zmienia-sie-dla-kierowcow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.