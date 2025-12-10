Jakość powietrza, którym oddychamy, ma ogromny wpływ na zdrowie i samopoczucie. Choć temat szczególnie nasila się w okresie jesienno-zimowym, gdy wraz z sezonem grzewczym rośnie stężenie smogu i pyłów zawieszonych, zanieczyszczenia towarzyszą nam przez cały rok — także w naszych domach.
Dlatego tak ważne jest, aby dbać o powietrze tam, gdzie spędzamy najwięcej czasu. Nowoczesne oczyszczacze powietrza pomagają skutecznie ograniczać szkodliwe substancje i tworzyć zdrowsze warunki do codziennego funkcjonowania.
Czyste powietrze w domu: ważne nie tylko w sezonie smogowym
Choć mogłoby się wydawać, że dom stanowi bezpieczne schronienie przed smogiem, powietrze w pomieszczeniach bywa nawet kilka razy bardziej zanieczyszczone niż to na zewnątrz. Oprócz pyłów zawieszonych gromadzą się w nim alergeny, kurz, lotne związki organiczne, a także zarodniki pleśni.
Zanieczyszczenia te występują nie tylko zimą — są obecne przez cały rok i mogą powodować zmęczenie, problemy ze snem, trudności z koncentracją oraz nasilać objawy alergii czy chorób układu oddechowego. W takich warunkach szczególnie przydatne stają się oczyszczacze powietrza, które dzięki nowoczesnym filtrom skutecznie usuwają większość szkodliwych cząsteczek.
Dlaczego warto dbać o czyste powietrze w domu?
Utrzymanie wysokiej jakości powietrza to inwestycja w zdrowy i komfortowy styl życia. Wydajny oczyszczacz nie tylko redukuje zanieczyszczenia związane ze smogiem, ale również usuwa alergeny, kurz, drobnoustroje czy lotne związki organiczne, poprawiając jakość snu i codziennego funkcjonowania.
Lepsze powietrze oznacza głębszy odpoczynek, mniejsze nasilenie dolegliwości alergicznych i większy komfort oddychania — co docenią zwłaszcza dzieci, osoby wrażliwe oraz właściciele zwierząt.
Jak zadbać o świeże i czyste powietrze w domu niezależnie od pory roku?
Dzięki nowoczesnym oczyszczaczom powietrza utrzymanie świeżego i czystego powietrza w domu jest możliwe przez cały rok – bez względu na sezon czy warunki atmosferyczne.
Electrolux Pure 900 EPU93171UG to wyjątkowo wydajny oczyszczacz powietrza o przepływie 600 m³/h, który skutecznie filtruje pomieszczenia o powierzchni do 125 metrów kwadratowych1. Urządzenie łączy funkcje oczyszczania, nawilżania i wentylacji, zapewniając optymalną jakość powietrza zarówno zimą, jak i w upalne, letnie dni.
Zaawansowane technologie oczyszczania i komfort użytkowania
Model Pure 900 oferuje aż 9 trybów pracy oraz 5-stopniowy system filtracji, eliminujący do 99,99% badanych bakterii2, 99,24% wirusów3 i 98% formaldehydu4. Filtr HEPA usuwa ponadto 99,97% cząstek o wielkości zaledwie 0,3 µm, co czyni urządzenie skutecznym wsparciem także dla alergików.
Technologia OneStream równomiernie rozprowadza czyste powietrze w całym pomieszczeniu, gwarantując pełną efektywność pracy oczyszczacza. Dzięki inteligentnym funkcjom, takim jak Smart Mode, urządzenie automatycznie dostosowuje intensywność działania do aktualnej jakości powietrza. Z kolei czujnik światła aktywuje tryb nocny po zmroku, zapewniając cichą pracę i komfortowy sen.
Funkcja Connectivity umożliwia zdalne sterowanie i monitorowanie oczyszczacza za pomocą aplikacji mobilnej. Kompaktowe wymiary (723 × 340 × 340 mm) oraz nowoczesny design pozwalają łatwo dopasować urządzenie do każdego wnętrza – od salonu po sypialnię – i cieszyć się świeżym, zdrowym powietrzem każdego dnia.
Zdrowsze powietrze dzięki odpowiedniej wilgotności
Odpowiedni poziom wilgotności ma kluczowe znaczenie dla zdrowia, samopoczucia i komfortu życia. Zbyt suche powietrze może powodować podrażnienia dróg oddechowych, przesuszenie skóry czy zwiększoną podatność na infekcje. Utrzymanie właściwej wilgotności wspiera naturalne procesy regeneracyjne organizmu i ułatwia oddychanie.
Electrolux Pure 900 został wyposażony w zaawansowane czujniki monitorujące poziom wilgotności, które automatycznie dostosowują pracę urządzenia, zapewniając optymalne warunki w pomieszczeniach o powierzchni do 30 m².
Dzięki wydajności 600 m³/h oczyszczacz działa efektywnie niezależnie od pory roku, poziomu zanieczyszczeń czy obecności alergenów, utrzymując idealną równowagę między czystością a odpowiednim nawilżeniem powietrza.
Równomierne, szybkie i skuteczne oczyszczanie powietrza w dowolnym pomieszczeniu
Dzięki technologii Dynamic 360 oczyszczacz Electrolux Pure 900 (EPU93171UG) równomiernie dystrybuuje czyste powietrze w całym pomieszczeniu, potrzebując na to mniej niż 10 minut5. Dwukierunkowe żaluzje pozwalają regulować kierunek nawiewu, dzięki czemu cyrkulację powietrza można precyzyjnie dostosować do indywidualnych potrzeb oraz układu wnętrza.
Za wysoką skuteczność działania odpowiadają precyzyjne czujniki laserowe, które w czasie rzeczywistym monitorują stężenie pyłów zawieszonych (PM), a także wskaźniki AQI informujące o aktualnej jakości powietrza. W trybie Smart Mode urządzenie automatycznie reaguje na wszelkie zmiany, samodzielnie dobierając intensywność pracy, aby utrzymać optymalne warunki przez całą dobę.
W trybie nocnym oczyszczacz pracuje wyjątkowo cicho – generuje zaledwie 21–53 dB – co gwarantuje spokojny sen i komfortowy odpoczynek. Połączenie inteligentnych czujników, wysokiej wydajności i cichego działania sprawia, że czyste, świeże powietrze staje się naturalną częścią codziennego domowego komfortu.
Postaw na czystość, komfort i zdrowie przez cały rok z wydajnym oczyszczaczem
Dbanie o jakość powietrza w domu ma bezpośredni wpływ na zdrowie i codzienne samopoczucie domowników. Wydajny oczyszczacz, taki jak Electrolux Pure 900, pomaga ograniczyć kontakt ze smogiem, alergenami, kurzem i innymi zanieczyszczeniami, które mogą pojawiać się w pomieszczeniach o każdej porze roku.
Zaawansowane filtry, inteligentne tryby pracy oraz funkcje regulujące poziom wilgotności pozwalają utrzymać stabilne warunki sprzyjające spokojnemu snu i komfortowi oddychania. Urządzenie wspiera tworzenie zdrowszego środowiska w domu, niezależnie od sezonu czy pogody. Wybór nowoczesnego oczyszczacza powietrza to prosty sposób, aby zapewnić sobie i bliskim czystsze, świeższe powietrze na co dzień — i realnie poprawić jakość życia w domowej przestrzeni.
Artykuł powstał w ramach współpracy z marką Electrolux
1. Na podstawie wewnętrznych obliczeń zgodnie z normami Boverket
2. Na podst. testów zewnętrznych na Escherichia coli, Staphylococcus aureus i Serratia marcescens wg ISO 18184:2019(E).
3. Na podst. testów zewnętrznych na wirusie grypy A H1N1 wg ISO 18184:2019(E).
4. Na podst. testów zewnętrznych na obecność 3 gazów, m.in. formaldehydu wg JEM 1467:2015.
5. Na podstawie wewnętrznego testu CADR w pomieszczeniu o powierzchni 21 m^3 i obliczenia czasu oczyszczania zgodnie z normą JEM 1467-2015.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/lifestyle/747891-zadbaj-o-swieze-powietrze-z-wydajnym-oczyszczaczem-powietrza
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.