Zima w modzie to czas grubych i miękkich tkanin, a także ciepłych kolorów. W biżuterię również inspiruje przytulność, ale także eleganckie formy. Subtelne akcenty i motywy kojarzone z zimą, będą dodawać unikatowego, sezonowego charakteru. Zobacz, jaka biżuteria nada się jako zimowy dodatek.

Minimalistyczne i eleganckie elementy

Zimą niezwykle praktyczna jest przede wszystkim minimalistyczna biżuteria, która będzie pasować do klasycznych fasonów i neutralnych odcieni chętnie noszonych zimą. Uniwersalne formy i subtelne akcenty nie będą konkurować ze swetrami o grubym splocie, golfami czy nakryciami głowy. Proste kolczyki czy bransoletki będą uzupełniać codzienne stylizacje, stawiając na detale harmonijne z zimową aurą.

Z zimą estetyką współgrać będą również perły. Ich naturalna elegancja i połysk będą przedłużeniem śnieżnego krajobrazu. W zależności od rodzaju biżuterii będzie można nosić je zarówno na specjalne uroczystości, jak i na co dzień. Sprawdź te detale, chociażby na stronie: https://www.vezzi.pl/kolczyki-z-perlami.

Motywy inspirowane zimą

Popularnym rozwiązaniem noszonym na co dzień jest także biżuteria nawiązująca do zimy kształtem detali, przybierając formy mniej i bardziej inspirowane świątecznym czasem.

Będą to:

• elementy przypominające płatki śniegu,

• lodowe kryształki czy połyskujące kamienie kojarzące się ze szronem i śniegiem,

• bałwanki,

• kokardki,

• bombki, choinki i inne liczne motywy bożonarodzeniowe.

A to jedynie część elementów, która wykorzystuje zimową estetykę. Biżuteria ta będzie delikatna i wpisana w neutralną paletę kolorystyczną sezonu, jednak będzie przywodzić na myśl zimę. Sprawdź stronę https://vezzi.pl/ i znajdź nowoczesne kolekcje inspirowane tą wyjątkową porą roku.

Złoto i ciepłe akcenty w biżuterii

Chociaż zimowy krajobraz jest pełen zimnych odcieni, ta pora roku i okres świąteczny kojarzy się z ciepłem, przytulnością i domową atmosferą. Dlatego też takie akcenty na biżuterii będą doskonale pasować na ten czas, przełamując chłodną zimową tonację.

Złote elementy i ciepłe odcienie materiałów będą dodawać stylizacjom przytulności. W połączeniu z beżami, burgundem, zielenią czy brązami będą:

• wprowadzać kontrast do zimnej aury i kolorów dookoła,

• podkreślać bożonarodzeniową atmosferę,

• współgrać z miękkimi tkaninami ubrań jak wełna, kaszmir czy jedwab,

• dodawać elegancji i wyrazistości przy szarym zimowym krajobrazie.

Zimowe motywy w biżuterii łączą subtelność, elegancję i przede wszystkim inspirację naturą oraz aurą tej pory roku. Minimalistyczne formy dodatków, perłowe detale, a także świąteczne akcenty będą spójne z charakterem sezonu. Natomiast złote wykończenie będzie przełamywać chłód. Będą doskonale pasować na co dzień, jak i uroczyste okoliczności, podkreślając styl i całościowe podejście do outfitu. Motywy śnieżynek, kokardek czy gwiazdek będą subtelnie uzupełniać całą kompozycję.

