Suplementacja witaminy D – jak dawkować witaminę D3?

Witamina D należy do jednych z najbardziej wszechstronnych składników oddziałujących na organizm człowieka. Reguluje gospodarkę mineralną kości, chroni przed osteoporozą, wzmacnia odporność i bierze udział w procesach metabolicznych. W nauce określa się taki wpływ jako plejotropowy – wielokierunkowy. W ostatnim czasie mówi się o nim głośno i często.
Mimo tego, w Polsce niedobór witaminy D jest problemem populacyjnym. Synteza skórna tego składnika trwa w ciągu roku zbyt krótko, a jego średnia zawartość w diecie pozostaje niewielka nawet przy odpowiednio zbilansowanym jadłospisie. Z tego powodu suplementacja witaminy D staje się jedynym skutecznym sposobem, który pozwala utrzymać prawidłowe stężenie tego związku we krwi.
Co należy wiedzieć na ten temat?
Jakie funkcje pełni witamina D?
Witamina D należy do związków steroidowych i grupy witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Najczęściej mówi się o jej dwóch formach – D2 (ergokalcyferolu, występującym w produktach roślinnych) oraz D3 (cholekalcyferolu, powstającym w skórze pod wpływem promieniowania UVB oraz obecnym w produktach pochodzenia zwierzęcego).
Obie formy są nieaktywne biologicznie. Dopiero wątroba przekształca je w 25-hydroksywitaminę D [25(OH)D], a nerki w kolejnym etapie w kalcytriol [1,25(OH)2D].
• Kalcytriol jest aktywnym hormonem, który reguluje pracę licznych tkanek. Wiąże się z receptorami VDR (Vitamin D Receptor) występującymi na powierzchniach naprawdę wielu różnych komórek.
Jakie funkcje pełni witamina D? Przyjrzyjmy się temu, jaka jest jej rola w organizmie i dlaczego należy zapobiegać niedoborom witaminy D.
• W jelicie cienkim kalcytriol zwiększa syntezę białek transportowych. Dzięki temu wapń przenika sprawniej przez nabłonek jelitowy. Podobny mechanizm dotyczy fosforu. W nerkach aktywna witamina D zmniejsza utratę wapnia i fosforanów z moczem, utrzymując ich stężenie we krwi w odpowiednich granicach.
• Tkanka kostna jest w ciągłej przebudowie – osteoblasty (komórki budujące kości) tworzą nową strukturę, a osteoklasty (komórki odpowiedzialne za resorpcję tkanki kostnej) ją rozkładają. Kalcytriol – pamiętajmy, że to „aktywna witamina D” – pobudza dojrzewanie osteoblastów i produkcję osteokalcyny (białka wiążącego wapń w macierzy kostnej). Równocześnie reguluje pracę osteoklastów, które w razie potrzeby uwalniają wapń do krwi. Prawidłowy poziom witaminy D przyczynia się więc do tego, że kości zachowują równowagę między tworzeniem się nowych tkanek a ich resorpcją.
• Komórki odpornościowe (monocyty, makrofagi czy limfocyty T) także posiadają receptory VDR. Po związaniu kalcytriolu zmieniają swój profil aktywności. Makrofagi zwiększają produkcję białek o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, a limfocyty T otrzymują sygnał do regulacji nadmiernych reakcji układu immunologicznego (w ten sposób zapobiegają przewlekłym stanom zapalnym). Witamina D uczestniczy w poprawie odporności – zarówno w obronie przed infekcjami, jak i w zapobieganiu niekontrolowanej autoagresji.
• Receptory VDR znajdują się również w tkance mięśniowej. Aktywna witamina D wpływa na ekspresję białek kurczliwych, a także na transport wapnia do włókien mięśniowych. To przekłada się na ich prawidłowy skurcz i siłę. Niedobór prowadzi do osłabienia i szybciej pojawiającego się zmęczenia.
• Czy wiesz, że kalcytriol oddziałuje również na trzustkę? Aktywna forma witaminy D zwiększa wrażliwość komórek beta na glukozę i reguluje wydzielanie insuliny.
• Witamina D w adipocytach (komórkach tłuszczowych) wpływa na ekspresję genów związanych z gospodarką lipidową.
• Badania wskazują także na związek niedoborów witaminy D z większym ryzykiem rozwoju chorób autoimmunologicznych, zaburzeń metabolicznych i niektórych chorób nowotworowych.
W jakich produktach znajduje się witamina D?
Najwięcej witaminy D występuje w tłustych rybach morskich – łososiu, śledziu, makreli i sardynkach. Dobrym źródłem są także tran, żółtka jaj oraz wątróbka.
W Polsce część produktów roślinnych (np. margaryny i mleko roślinne) wzbogaca się w witaminę D, aby zwiększyć jej ogólnie szacowane spożycie w populacji i ułatwić pokrycie dziennego zapotrzebowania.
Niestety nawet dobrze zbilansowana dieta nie jest w stanie dostarczyć takich ilości tego składnika, która odpowiadałaby rekomendowanym wartościom. Właśnie z tego powodu tak dużą wagę przywiązuje się do wytycznych związanych z tym, jak suplementować witaminę D.
Dlaczego dieta i produkcja skórna witaminy D nie zawsze wystarczają?
Pod wpływem promieniowania słonecznego w naszym organizmie zachodzi synteza skórna witaminy D – z 7-dehydrocholesterolu powstaje prewitamina D3, która szybko przekształca się w cholekalcyferol.
Mogłoby się wydawać, że organizm sam wykształcił mechanizmy, które pozwalają mu na utrzymanie prawidłowego stężenia tego związku w surowicy krwi. W teorii jesteśmy w stanie samodzielnie spełniać swoje dzienne zapotrzebowanie na witaminę D. Jednak ten proces zachodzi sprawnie tylko w określonych warunkach.
To, jaka „dawka witaminy D3” powstanie w organizmie, zależy od:
• kąta padania promieni słonecznych (pory roku, godziny),
• ekspozycji skóry na słońce (zależnej od zmiennej i nieprzewidywalnej pogody wiosną i latem oraz jesienią i zimą),
• wieku,
• typu skóry.
W naszych warunkach klimatycznych praktycznie nie ma możliwości, by przez cały rok utrzymać prawidłowy poziom witaminy D wyłącznie z syntezy skórnej – nawet jeśli nie mamy zwiększonego zapotrzebowania, zaburzeń wchłaniania czy zaburzeń związanych ze zmienionym metabolizmem.
Co się z tym wiąże? Suplementacja witaminy D3 to po prostu część dbania o swoje zdrowie i tak naprawdę jedyny skuteczny sposób, by uniknąć skutków jej niedoboru.
Jaką dawkę witaminy D powinno się przyjmować dziennie?
Zapotrzebowanie na witaminę D zależy od wieku, masy ciała, nawyków żywieniowych, czasu ekspozycji na słońce i stanu zdrowia.
Ile witaminy D dziennie to zalecana dawka w populacji ogólnej?
• U noworodków i niemowląt do 6 miesiąca rekomenduje się suplementację 400 IU (10 µg) od pierwszych dni życia.
• Dzienna dawka witaminy D dla niemowląt (6-12 miesięcy) – 400-600 IU (10-15 µg), zależnie od dawki witaminy D przyjętej z pokarmem.
• Dawka witaminy D dla dzieci w wieku 1-3 lat – 600 IU (15 µg).
• Dla dzieci w wieku 4-10 lat – 600-1000 IU (15-25 µg).
• Dla nastolatków (11-18 lat – 1000-2000 IU (25-50 µg).
• Dawka witaminy D dla dorosłych do 75. roku życia – 1000-2000 IU (25-50 µg).
• Zalecana dawka witaminy D dla seniorów (dorosłych powyżej 75. roku życia) – 2000-4000 IU (50-100 µg).
• Kobiety w ciąży – 1000-2000 IU (25-50 µg).
• Kobiety karmiące piersią – 1000-2000 IU (25-50 µg).
Jeśli dopiero planujesz rozpoczęcie suplementacji witaminy D, warto w pierwszej kolejności wykonać pomiar stężenia tego składnika we krwi. Wynik należy skonsultować z lekarzem lub farmaceutą, który dobierze odpowiednią dawkę suplementu.
To, ile jednostek witaminy D należy przyjmować, zależy między innymi od aktualnego wysycenia organizmu tym składnikiem.
• Suplementacja cholekalcyferolu będzie wyglądać inaczej u osoby, która chce zadbać o profilaktykę, a inaczej u pacjenta, u którego należy rozpocząć leczenie niedoborów witaminy D.
Jakie symptomy wskazują na niedobór witaminy D?
Skutki niedoboru witaminy D rozwijają się powoli, a pierwsze objawy bywają mało charakterystyczne.
Najczęściej pojawia się:
• przewlekłe zmęczenie,
• osłabienie odporności (częstsze infekcje),
• bóle mięśni, kości i stawów,
• pogorszenie kondycji skóry,
• większa łamliwość paznokci,
• wypadanie włosów,
• wolniejsze gojenie się ran.
Kto jest narażony na niedobór witaminy D?
Tak naprawdę na niedobór witaminy D narażone są przede wszystkim osoby, które nie stosują suplementacji.
Przy tym do grup szczególnego ryzyka zalicza się:
• niemowlęta karmione wyłącznie piersią,
• dzieci i młodzież w okresie intensywnego wzrostu,
• seniorów,
• osoby z otyłością,
• kobiety w ciąży i karmiące piersią,
• osoby z chorobami wątroby i nerek,
• osoby z zaburzeniami wchłaniania w przewodzie pokarmowym.
Czy przedawkowanie witaminy D jest niebezpieczne?
Witamina D rozpuszcza się w tłuszczach, więc jej nadmiar nie jest łatwo usuwany z organizmu. Przewlekłe przyjmowanie zbyt dużych dawek prowadzi do hiperkalcemii – podwyższonego stężenia wapnia we krwi.
• Hiperkalcemia wiąże się z tym, że wapń zaczyna „odkładać się” w miejscach, w których nie powinien. Najpierw dochodzi do przeciążenia nerek. Może pojawić się nadmierne pragnienie, częstsze oddawanie moczu, odwodnienie i kamica nerkowa. Przy dłuższym utrzymywaniu się wysokiego poziomu wapnia dochodzi do uszkodzenia miąższu narządów i ich niewydolności.
Suplementacja witaminy D u dorosłych, seniorów i dzieci zawsze powinna być kontrolowana. Przyjmowanie „dawek uderzeniowych” w obliczu stwierdzonego niedoboru może być skrajnie nieodpowiedzialną praktyką i najprostszą drogą do przedawkowania witaminy D.
Witamina D – o której porze najlepiej ją przyjmować?
Witaminę D najlepiej przyjmować w ciągu dnia do posiłku (śniadania lub obiadu – w zależności od tego, która praktyka będzie sprzyjać większej regularności suplementacji). Ważne jest, by suplement był przyjmowany codziennie. Zbudowanie nawyku to podstawa.
Witamina D – kiedy najlepiej ją spożywać, przed czy po posiłku?
Witamina D wchłania się znacznie lepiej, gdy obecne są tłuszcze. Dlatego zaleca się przyjmowanie jej w trakcie posiłku zawierającego produkty bogate w zdrowe źródła tłuszczu (np. oliwę z oliwek, awokado, orzechy czy ryby).
• Nie bez powodu suplementy z witaminą D mają często formę kapsułek wypełnionych olejem (np. preparat formeds OLICAPS D3 4000 bazuje na oleju MCT). To składnik, który poprawia wchłanianie i tym samym działanie głównej substancji aktywnej.
Witamina D – dawkowanie a nadwaga i otyłość
U osób z otyłością witamina D gromadzi się w tkance tłuszczowej. Adipocyty – komórki tłuszczowe – działają jak swoisty magazyn. Związki rozpuszczalne w tłuszczach odkładają się w nich i uwalniają wolniej do krwiobiegu. Skutkiem jest niższe stężenie 25(OH)D w osoczu, mimo że ilość witaminy w całym organizmie może być prawidłowa lub nawet zwiększona.
W efekcie organizm ma ograniczony dostęp do witaminy, którą można przekształcić w aktywną postać. Dlatego osoby z otyłością często wymagają wyższych dawek suplementów diety. Najlepszym punktem odniesienia jest w takim przypadku oznaczenie poziomu 25(OH)D i dostosowanie suplementacji do uzyskanego wyniku.
