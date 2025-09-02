Najpopularniejsze idiomy angielskie i ich znaczenie

Języka angielskiego nie sposób sobie wyobrazić bez idiomów. To właśnie one nadają rozmowie naturalności oraz głębi – sprawiają, że język jest żywy, ekspresyjny i fascynujący.
Od dawna fascynuje mnie, jak niepozorne połączenia słów mogą być kluczem do zrozumienia nie tylko sensu wypowiedzi, ale i myślenia Anglików czy Amerykanów. Z tego powodu, już na początku mojej przygody, odkryłam, że skuteczna nauka angielskiego dla dzieci Novakid zakłada właśnie stopniowe poznawanie wyrażeń idiomatycznych. W tym artykule zebrałam idiomy, które najczęściej spotkasz w filmach, serialach oraz codziennych rozmowach. Do każdego dołączam tłumaczenie i krótkie wyjaśnienie.
Idiomy inspirowane naturą
Angielski, podobnie jak polski, pełen jest odniesień do natury. Przykłady takich idiomów nie tylko pomagają lepiej zrozumieć pogodę ducha ich użytkowników, lecz także ułatwiają codzienną komunikację.
It’s raining cats and dogs
(Leje jak z cebra)
Używany, gdy bardzo mocno pada deszcz. Chociaż w dosłownym tłumaczeniu ten zwrot wydaje się absurdalny, Anglicy posługują się nim zupełnie naturalnie!
Under the weather
(Czuć się źle, być nie w formie)
Kiedy ktoś jest „under the weather”, oznacza to po prostu, że nie czuje się najlepiej, jest chory lub zmęczony.
Idiomy ze świata zwierząt
Zwierzęta są nieodzowną częścią przysłów i idiomów w wielu językach. Nie inaczej jest po angielsku.
Let the cat out of the bag
(Wygadać się, zdradzić sekret)
Jeśli komuś „wyślizgnie się” informacja, którą miał zachować w tajemnicy, Anglik powie właśnie tak.
A fish out of water
(Jak ryba bez wody)
Używane wobec osoby, która czuje się niekomfortowo w nowym, nieznanym środowisku.
Wskazówka! Warto nie tylko zapamiętywać pojedyncze idiomy, ale przede wszystkim uczyć się ich w kontekście. Przykładowo, oglądając krótkie scenki sytuacyjne lub powtarzając fragmenty dialogów.
Idiomy o jedzeniu i codziennym życiu
Codzienność i najprostsze czynności to temat wielu ciekawych idiomów.
Piece of cake
(Bułka z masłem)
Coś bardzo łatwego do zrobienia.
Spill the beans
(Wygadać się, zdradzić sekret – podobnie jak „let the cat out of the bag”)
Często używane w luźnych rozmowach, gdy ktoś przypadkiem powie za dużo.
Idiomy związane z czasem i działaniem
W codziennych dialogach nie brakuje wyrażeń dotyczących upływu czasu, decyzji oraz działania.
Beat around the bush
(Owijać w bawełnę)
To unikanie bezpośredniej odpowiedzi, by nie powiedzieć czegoś wprost.
The ball is in your court
(Teraz twoja kolej, decyzja należy do ciebie)
Idiom ten często pojawia się przy podejmowaniu ważnych decyzji lub wyborów.
Dodatkowe popularne idiomy angielskie i ich znaczenie
Angielski jest przebogaty w idiomy, które często sprawiają trudność nawet zaawansowanym uczniom. Oto kolejne wyrażenia, które warto znać:
Idiomy związane z pieniędzmi i pracą
Break the bank
(Kosztować fortunę)
Coś jest bardzo drogie lub pochłania wszystkie oszczędności.
Przykład: Buying this new car would break the bank.
Burn the midnight oil
(Siedzieć do późna, pracować po nocach)
Pracować lub uczyć się do późna w nocy.
Przykład: She had to burn the midnight oil to finish her assignment.
Bring home the bacon
(Utrzymywać rodzinę, zarabiać na życie)
Zapewniać podstawowe środki do życia rodzinie.
Przykład: He works hard to bring home the bacon.
Idiomy z życia codziennego
Hit the sack
(Iść spać)
Używany, gdy zamierzamy położyć się spać, odpocząć po ciężkim dniu.
Przykład: I’m really tired, I’m going to hit the sack.
On the fence
(Być niezdecydowanym)
Nie móc się zdecydować, nie wybierać żadnej strony w sporze.
Przykład: I’m still on the fence about where to go for holidays.
Kick the bucket
(Umrzeć – znacznie potocznie)
Używane z humorem lub eufemistycznie o śmierci kogoś.
Przykład: He finally kicked the bucket at the age of 99.
Cost an arm and a leg
(Kosztować majątek)
Coś jest ekstremalnie drogie.
Przykład: The new computer cost me an arm and a leg.
Call it a day
(Zakończyć pracę, „Na dziś wystarczy”)
Przestać robienie czegoś, szczególnie pracy, na dany dzień.
Przykład: Let’s call it a day and go home.
Idiomy używane w emocjach i relacjach
Bite your tongue
(Ugryźć się w język)
Powstrzymać się od powiedzenia czegoś, co mogłoby być niemiłe.
Przykład: I had to bite my tongue not to say something rude.
Break the ice
(Przełamać lody)
Rozpocząć konwersację, by rozluźnić atmosferę.
Przykład: To break the ice, she told a joke.
Drive someone up the wall
(Doprowadzać kogoś do szału)
Rozwścieczać, denerwować kogoś bardzo mocno.
Przykład: The noise outside is driving me up the wall.
Wskazówka! Ucząc się idiomów, zwróć uwagę na sytuacje, w których są używane – pomaga to nie tylko zapamiętać zwrot, ale i użyć go poprawnie!
Idiomy w podróży i sytuacjach codziennych
Under the table
(Na czarno, nielegalnie)
Coś, co dzieje się potajemnie, zwykle niezgodnie z prawem.
Przykład: He was paid under the table.
Hit the road
(Wyruszyć w drogę)
Rozpocząć podróż, ruszyć w trasę.
Przykład: It’s time to hit the road.
Get cold feet
(Dostać pietra, przestraszyć się czegoś, wycofać w ostatniej chwili)
Przykład: He got cold feet before the wedding.
Praktyczne wskazówki do nauki idiomów
Nauka idiomów bywa wymagająca, ale z własnego doświadczenia wiem, że kilka prostych zasad pomaga je opanować:
• Ucz się ich partiami – nie próbuj zapamiętać wszystkich naraz.
• Używaj ich w zdaniach – twórz własne przykłady.
• Oglądaj filmy lub seriale po angielsku: idiomy są tam obecne na każdym kroku.
Angielskie idiomy nie tylko wzbogacają słownictwo, ale i pozwalają lepiej zrozumieć mentalność użytkowników tego języka. Dla mnie były kluczem, by poczuć, że naprawdę „myślę po angielsku”. Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z angielskimi zwrotami, bądź cierpliwy – nawet zwykłe „piece of cake” może otworzyć drzwi do swobodnej rozmowy. Powodzenia!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/lifestyle/739343-najpopularniejsze-idiomy-angielskie-i-ich-znaczenie
