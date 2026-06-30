"Wroga dla nas nacja". Mocne słowa legendarnego polskiego rapera

  • Kultura
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Ukraińska armia / autor: PAP/EPA
Ukraińska armia / autor: PAP/EPA

Legendarny polski raper Pih odniósł się do słów Wołodymyra Zełenskiego. Chodzi o wypowiedź prezydenta Ukrainy dotyczącą kultu Ukraińskiej Powstańczej Armii.

Adam Piechocki, używający pseudonimu Pih, to jeden z najsłynniejszych przedstawicieli polskiej sceny rapowej. Tym razem skomentował słowa, które wypowiedział Wołodymyr Zełenski.

Nikt, nigdy, nie będzie nam dyktował, jak mamy żyć, jak mamy mówić, kogo mamy kochać, komu mamy być wdzięczni albo których bohaterów mamy czcić

– powiedział prezydent Ukrainy podczas uroczystości z okazji obchodów Dnia Konstytucji Ukrainy.

Wpis Piha

Piechocki odniósł się do tych słów na swoim profilu na portalu Facebook

Dla większości wszystko już jest jasne, ale są pewnie i tacy, którym prawda musi usiąść na twarzy, dopiero wtedy ją zobaczą… Tak czy inaczej cieszę się, że nawet najdrobniejszym gestem nie pomogłem tej wrogiej dla nas nacji. Moi dziadkowie w grobach by się poprzewracali, gdybym to zrobił. Tylko Polska

– napisał artysta.

FB/mly

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Zespół wPolityce.pl

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