To ma być sztuka? Dziwne zachowanie Seweryna!

Podczas 23. edycji Festiwalu Filmów Spotkań NieZwykłych w Ostrowcu Świętokrzyskim doszło do kuriozalnego wydarzenia. Aktor Andrzej Seweryn zaprezentował gościom festiwalu dziwny performance.
80-letni już aktor, Andrzej Seweryn, znany jest z wielu znakomitych ról filmowych, mowa chociażby o roli Maksa Bauma w „Ziemi obiecanej”, sędziego Soplicy w „Panu Tadeuszu” czy Jeremiego Wiśniowieckiego w „Ogniem i Mieczem”. Poza tym Polacy znają go z równie dobrych ról teatralnych. Jednak w ostatnich latach Seweryn znany jest również ze swojego publicznego zaangażowania w politykę po stronie koalicji Donalda Tuska. W kwietniu w rozmowie z dziennikarką TVP Info w likwidacji Justyną Dobrosz-Oracz wprost wyznał, że popiera Tuska.
Zapytała mnie pani, czy popieram Donalda Tuska, tego pytania się nie spodziewałem w naszej rozmowie, ale kłamać nie będę: tak, popieram Donalda Tuska
— mówił Seweryn.
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Zachęcanie do przemocy
Z kolei przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku nagrał wideo, w którym zachęcał do przemocy m.in. wobec Jarosława Kaczyńskiego.
Drogie dziecko, pamiętaj, twoje zdanie jest im przypier….ć. Jesteś młody, na razie nie rozumiesz, co do ciebie mówię, ale szybko zrozumiesz jak będziesz miał kilkanaście lat albo wcześniej, zrozumiesz komu trzeba przy…dolić. I nie zważać na nic! Tym wszystkim Trumpom, Kaczyńskim, Orbanom pierd…..m, rozumiesz, trzeba przypier….ć. Żadnych dialogów chrześcijańskich, żadnego tam, wiesz, rozumienia, debaty, porozumienia. Nie, k…a! Faszystom trzeba przyp…..ć, a nie dyskutować. Bo oni będą używali ten dialog, żeby ciebie zrobić w d..ę
— powiedział wówczas aktor.
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Kuriozalny performance
Teraz z kolei, podczas 23. edycji Festiwalu Filmów Spotkań NieZwykłych w Ostrowcu Świętokrzyskim, przeprowadził absurdalny performance. Otóż Seweryn zaczął… tarzać się w różnych kolorach farby. Następnie zaczął sobą umoczonym w farbie malować ścianę.
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kultura/763712-to-ma-byc-sztuka-dziwne-zachowanie-seweryna
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