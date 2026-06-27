Zakazany film Uwe Bolla. Miller z intrygującą oceną

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Leszek Miller oraz artykuł portalu wPolityce / autor: Fratria/wPolityce
Leszek Miller oraz artykuł portalu wPolityce / autor: Fratria/wPolityce

Obywatel Strażnik” Uwe Bolla stał się międzynarodowym hitem, choć w ojczyźnie reżysera (Niemczech) jest zakazany. Dzieło jest szeroko komentowane na świecie. O kilka słów intrygującej refleksji pokusił się również były premier Leszek Miller.

„Citizen Vigilante” znany w Polsce pod tytułem „Obywatel Strażnik” to film Uwe Bolla, gdzie główną postać gra Armie Hammer (persona non grata w Hollywood). Film opowiada o amerykańskim były żołnierzu, który w Europie, na własną rękę wymierza sprawiedliwość migrantom dopuszczającym się przestępstw oraz rządzącym, którzy doprowadzili do tego, że Stary Kontynent stał się niebezpieczny dla autochtonów.

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Film został zakazany w Niemczech (ojczyźnie reżysera). Inaczej sytuacja ma się poza granicami naszych zachodnich sąsiadów. Stał się tak popularny, że nawet sam Elon Musk opublikował go w całości na swoim koncie w portalu X.

Pokazując obraz białego mężczyzny”

Były premier Leszek Miller opublikowął na portalu X swoją ocenę filmu Bolla. Zwrócił uwagę, że dzieło nie zawiera w sobie szkodliwych ideologii, które światu narzucają środowiska lewicowe.

Pokazując obraz białego mężczyzny, który nie odczuwa strachu, nie przebiera się w babskie ciuszki, chodzi wyprostowany i nie obwinia się za całe zło tego świata, liżąc każdemu buty

— czytamy we wpisie Miller, który scharakteryzował głównego bohatera.

xyz/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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