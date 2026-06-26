Zobacz ten zakazany film zanim zniknie!

Ten film – historia samozwańczego sędziego i kata wymierzającego okrutną sprawiedliwość przestępcom imigrantom i ludziom systemu, którzy pozwalają zabijać Europę i jej cywilizację, podbija dziś internet. Poniżej znajdą Państwo linki do tego zakazanego dzieła. Film udostępnił m.in. na swym profilu na X Elon Musk.
„Citizien Vigilante” co możemy przetłumaczyć jako „Obywatel Strażnik” został zablokowany/zakazany w Niemczech i pewnie w innych krajach Europy, bo nie słychać by trafił do dystrybucji. W Niemczech w oficjalnych mediach ukazały się ledwie 2 wzmianki na jego temat w lokalnej gazetce i w „Die Welt” za paywallem.
Oficjalny powód to przedstawiane okrucieństwo, brutalność, drastyczne sceny przemocy, bo miałby do niej zachęcać. To oczywiście brednie, kłamstwa zwykłe, bo dziś pokazuje się wszystko. Nie ma żadnych barier moralnych, estetycznych czy prawnych by pokazywać i inscenizować najstraszniejsze, a nawet najbardziej plugawe rzeczy.
Obywatel Strażnik jest zakazany bo jest skrajnie niepoprawny politycznie. To przerażające dzieło. Prawdziwe i dlatego tak straszne. To nie jest wielka kinematografia, raczej słaba, coś w stylu Patryka Vegi, ale siła filmu polega na tym, że pokazuje to o czym myślą miliony Europejczyków, ale czego nie mówią otwarcie.
Film niemieckiego reżysera Uwe Bolla opowiada o prowadzącym podwójne życie bogatym Amerykaninie, byłym żołnierzu Sandersie, którego gra hollywoodzki wyrzutek Armie Hammer. Sanders objeżdża i sprawdza w Europie swe nieruchomości a „w wolnych chwilach” jako samozwańczy sędzia osądza dokonujących przestępstwa imigrantów, wymierza im karę i jako kat ją wykonuje. Pod jego sąd trafiają też sami sędziowie, którzy ofiarom imigrantów odmawiają elementarnej sprawiedliwości.
Sanders to zimny psychopata, ale pewnie miliony Europejczyków powitałby takiego mściciela, człowieka, który w tak radykalny sposób walczy z politpoprawnym systemem, zapewnia sprawiedliwość, której przegniłe do cna europejskie elity obywatelom odmawiają.
Psychopata morderca w roli obrońcy naszej zachodniej cywilizacji. Pokrętne to, ale film zdecydowanie wart obejrzenia. Nie znalazłem polskiej wersji, jeśli taka się pojawi to udostępnimy. Nie wiemy też czy film nie zostanie zablokowany w sieci. Film do obejrzenia po tymi: wpisami na X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763548-zobacz-ten-zakazany-film-zanim-zniknie
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