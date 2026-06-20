Czarnoskóra Helena w "Odysei" Nolana. Miller nie wytrzymał

Wybór czarnoskórej aktorki do roli Heleny Trojańskiej w filmie „Odyseja”, za którego reżyserię i scenariusz odpowiada Christopher Nolan, wywołał żywiołową dyskusję oraz krytykę na świecie. Do osób, którym ten casting się nie spodobał, dołączył Leszek Miller, były premier, który stwierdził krótko: „Nolan zwariował”.
Christopher Nolan jest niewątpliwie jednym z najbardziej utalentowanych reżyserów swojego pokolenia. Wystarczy wymienić choćby trylogię Batmana, Interstellar, Incepcję czy oskarowego Oppenhaimera.
Ku zdziwieniu części odbiorców Nolan zabrał się za ekranizację „Odysei” Homera, która opowiada o tułaczce króla Itaki Odyseusza po wojnie trojańskiej. Wszystko za sprawą księcia Troi Parysa, który uprowadził Helenę (żonę króla Sparty Menelaosa).
Produkcja (premiera w 2026 roku) obfituje w galerię sław Hollywood na czele z Matt’em Daymonem, Anne Hatthaway czy Tom’em Hollandem. Krytykowany jest jednak dobór aktorki, która ma zagrać Helenę oraz jej siostrę Klitajmestrę (żona króla Myken Agamemnona). W jej postać wcieli się czarnoskóra aktorka Lupita Nyong’o, której wybór wywołał falę krytyki pod adresem Noalan, że ten przeinacza pierwowzór z twórczości Homera.
„Nolan zwariował”
Leszek Miller postanowił na chwilę odpocząć od komentowania polityki i skomentował wybór nolanowej Heleny trojańskiej.
Nolan zwariował
— skwitował były premier.
xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kultura/763091-czarnoskora-helena-w-odysei-nolana-miller-nie-wytrzymal
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